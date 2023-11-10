Atatürk için mevlit okutuldu, lokma dağıtıldı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:48

Güncelleme: 10.11.2023 - 15:48

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Konak’ta Plevne Taksi Durağı çalışanlarının Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün 85'inci yıldönümü nedeniyle düzenlediği lokma dağıtımına ve Alsancak Hocazade Camii’nde Kültür Mahallesi ile Alsancak Mahallesi Muhtarlığı önderliğinde İzmirli yurttaşların katkısıyla düzenlenen mevlide katıldı.

Etkinliğe CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık da katıldı. Vatandaşlarla sohbet eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Ben İzmir’de ilk defa bu sene ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü anma etkinliklerini bu kadar kalabalık gördüm. İnsanlar sel gibi Cumhuriyet Meydanı’na aktı. Vatandaşlar akın akın meydanları doldurdu. Bu umut verici bir şey. Atatürk hala deniz feneri olmaya, bizlere umut vermeye devam ediyor” dedi.