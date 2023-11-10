Atatürk Türk Halk Müziği konseri ile anıldı

Yayınlanma: 10.11.2023 - 13:51

Güncelleme: 10.11.2023 - 13:51

Bornova Belediyesi Türk Halk Müziği Korosu 10 Kasım Özel Konseri, Salih Sütoğlu şefliğinde Bornova Belediyesi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Türk Halk Müziği’nin birbirinden güzel 20 eserinin seslendirildiği gece Sarı Zeybek , Havada Bulut Yok, Drama Köprüsü, İzmirin Kavakları, Ah Bir Ataş Ver ve Hoş Gelişler Ola gibi eserler seslendirildi. Koronun yanı sıra solistlerin solo performansları da Bornovalılar’dan büyük beğeni topladı.

RESMİ TÖRENLER

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen resmi törende Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saatler 09.05’i gösterdiğinde tüm Türkiye'de olduğu gibi Bornova’da da hayat durdu. İki dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu. Cumhuriyet Meydanı’ndaki törenin ardından Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerinin hazırladığı, “Bir tutkudur Mustafa Kemal” oratoryosu Bilfen okulları Konferans Salonu’nda sunuldu. Etkinlikte Mustafa Kemal Atatürk’ün karakalem portresini çizen öğrencilerin eserleri Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Kaymakamı Muzaffer Şahiner ve 57. Topçu Tugayı Komutanı Tuğgeneral Halil Ünver’e hediye edildi.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Atatürk’ün "Beni görmek demek mutlaka yüzümü görmek demek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kafidir" sözünü hatırlatarak “Bağımsızlığı, cumhuriyeti, demokrasiyi, devrimleri 57 yıllık ömrüne sığdıran Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını rahmetle ve saygıyla anıyorum. Atatürk hiçbirimizin kalbinde ölmedi. Bizler, gençler, kadınlar bu ülkede hep beraber onu her zaman yaşatacağız” dedi.