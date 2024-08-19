Atatürk ve Gazi Koşusu

Yayınlanma: 19.08.2024 - 09:50

Güncelleme: 19.08.2024 - 09:50

TJK Genel Sekreteri ve Yarış Atı Yetiştiricileri ve Sahipleri Derneği İkinci Başkanı Bahadır Gödek, Modern Türkiye’nin modern atçılığa geçişinin Büyük Atatürk’ün emir ve direktifleri ile gerçekleştiğini vurgulayarak, “Atatürk’ün kendi atları vardı ve çevresindeki insanların da yarışlarda koşacak atlar almasını sağladı. Derneğimizin bir numaralı üyesi İsmet İnönü’dür. Mareşal Fevzi Çakmak ve Celal Bayar da üyelerimiz arasındadır. Atatürk atçılığımızın geleceğini teminat altına almak için çok ciddi bir çevreye direktifler vererek onların Türk atçılığına sahip çıkmalarını sağlamıştır. Atatürk Ankara’yı başkent yaptığı zaman yaptırdığı yapıtlardan biri de Ankara Hipodromu’dur. Bu da Atatürk’ün Türk atçılığına verdiği büyük önemi gösterir. Atatürk, ‘At yarışları modern toplumlar için sosyal bir ihtiyaçtır’ söyleviyle de atçılığın bugüne kadar yaşamasının yollarını açmıştır. Kendisini şükran ve minnetle anıyoruz. Gazi Koşusu’nda sadece Türkiye’de yetişen atlar koşabildiği için daha da önemlidir. Bu atlar arasındaki büyük bir seleksiyon sonucunda sadece 22 at bu yarışta koşmaya hak kazanır. Gazi koşularının hepsi birbirinden güzeldir. Her Gazi Koşusu’nu kazanan atta bir başka bir ayrıcalık vardır.

Gazi Koşusu'nun ev sahibi Türkiye Jokey Kulübü Başkanı Behçet Homurlu, Gazi koşusunun kendilerinin en büyük yarışı olduğunu belirterek, “Tarımcı gözüyle hasat bayramımız, bağ bozumumuz. Çünkü yılda 100 kadar at doğduğunu düşünürseniz bunlardan sadece 20 kadarı Gazi Koşusu’nda yer alacak. Yarışı kazanan atın sahibi değişecek, hepimizin atı olacak tarihteki yerini alacak. Gazi Koşusu bir atçının ulaşabileceği son noktadır. Ondan ötesi yok. Bütün atçıların rüyasıdır bu koşuyu kazanmak. Yarın bu gerçekleşecek ve binlerce atçıdan bir tanesinin bu rüyası gerçek olacak ve diğerleri gelecek yıllar için ümit etmeye devam edecek. Türk spor tarihinde hiç iptal olamayan iki tane faaliyet vardır. Biri Ankara’daki Atatürk anısına yapılan kros diğeri ise Gazi Koşusu’dur. Bununla da iftihar ediyoruz. Türkiye’nin şartları ne olursa olsun Gazi Koşusu yapılmaya devam etmiştir. İnşallah Dünya oldukça Türkiye’de olacaktır ve Gazi Koşusu da olacaktır” dedi.

Atatürk’ün at sevgisini iki hafta boyunca yazdım. Atatürk’ün yaşamı boyunca hep yanında bir köpek olduğu fotoğraflarda görürüz. En çok sevdiği Fox adlı köpeğin ölümüne Atatürk’ün çok üzüldüğü bilinir, içine saman doldurulan Fox, halen Anıtkabir’dedir.

Sokak köpeklerinin sokağa salınma nedenini bulup, düzenleme yapmadan itlaf edilmesi çok yanlıştır. TBMM’de çıkan kanuna evet diyenlere, altı aylığına birer köpek sahiplendirme yapılırsa, köpeğin sahibine sevgisini, bağlılığını ve de sadakati görmüş olurlar.

Sevgilerimle, dostlukla...

19 Ağustos 2024

Ahmet GÜREL