Atatürk’ün Ayvalık’a gelişinin 90. yılı coşkuyla kutlandı

Yayınlanma: 13.04.2024 - 22:37

Güncelleme: 13.04.2024 - 22:37

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Balıkesir’in Ayvalık ilçesine gelişinin 90'ıncı yıl dönümü coşkuyla kutlandı. Program, Ayvalık Karayolları 29'uncu Şube Şefliği bahçesinden başladı.

Atatürk'ün ilçeye giriş yaptığı güzergâh üzerinden gerçekleştirilen yürüyüşe; Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin ve eşi Canan Ergin, gaziler ve şehit aileleri, siyasi parti ve sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle öğrenciler katıldı.

Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirilen tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile devam etti. Çelenk takdimleri ve vatandaşların Atatürk anıtına çiçek sunumunun ardından Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin yaptığı konuşmada, 90 yıl önce, bugün Ayvalık’a gelip bu toprakları ziyaret eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güzergâhından yürüyerek halkın karşısına gelmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

ERGİN: PAŞAM AYVALIK'A İYİ Kİ GELMİŞ

13 Nisan 1934 tarihinde Atatürk’ün o günlerde yaptığı yurt gezileri kapsamında Ayvalık’ı da 90 yıl önce ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Ergin şöyle konuştu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk 90 yıl önce Ayvalık’a gelişiyle ilçemizi, Ayvalıklıları şereflendirdi, o güzel duyguyu şu anda biz de hep birlikte gururla yaşıyoruz. Atatürk, sadece kendi ülkesine değil, dünyadaki mazlum ülkelere de örnek olmuş, verdiği kurtuluş savaşıyla ve ardından devrimleriyle ışık saçmış bir lider. 13 Nisan 1934 tarihinde kentimize adım attığında kentin ileri gelenleri Mustafa Kemal Atatürk’ün ayaklarının altına kırmızı halı sermişler, kente kırmızı halının üzerinden yürüyerek girmesini istemişler. Ulu önder bu teklifi reddetmiş, kırmızı halıyı kaldırmış, Ayvalıklarının yanına gelerek hep birlikte yürümüş. 13 Nisan günü Atatürk’ü görmenin heyecanını yaşayan Ayvalıklılar ellerinde bayraklarla sıraya dizildi. Başında kasketi, golf pantolonuyla, Türk erkeğine örnek olmak için her zaman şık giyinen Mustafa Kemal Atatürk’ü arabasından indiğinde muhteşem bir kalabalık karşıladı. O günleri yaşamış o onlarda Atatürk’e yakın olmuş büyüklerimizden dinlerdik. O günü ve o anı şöyle anlatıyorlardı biz de duygu yüklü dinliyorduk. Duyduk ki bizi kurtaran paşamız geliyor, karşılamaya gittik. Atatürk, ilçeye ayak bastığında, bütün Ayvalık kendisini karşıladı. Atatürk, arabasından inerken, kırmızı halı serdiler; kabul etmedi, kırmızı halıyı derhal kaldırttı. Şapkasını çıkarıp, Ayvalıklıları selamladı. Ülkemizi, vatanımızı toprağımızı kentimizi kurtaran paşamız geldi, diye heyecandan ve mutluluktan havalara uçuyorduk. Diye duygularını dile getiriyordu büyüklerimiz.

Mustafa Kemal Atatürk işte böylesine değerli, böylesine halkına düşkün, halkının yanında olan çok büyük bir insandı. Yaşamının son gününe kadar hep bizim başöğretmenimiz oldu, bizler de Türk milleti olarak onun öğrencileri olduk, ondan çok şey öğrendik, hala da onun gösterdiği yola ve hedefe yürümeye devam ediyoruz; bu yürüyüşümüz de hiçbir zaman bitmeyecek. Bu anlamda tek örneğimiz 90 yıl önce buraya adımını atan, bizleri bugün de onurlandıran Mustafa Kemal Atatürk’tür. Onun vatan sevgisi, çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen direncidir. Bizler gibi yerel yöneticilere, devlet adına çalışanlara, bu duyguları yaşatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı ve minnetle anıyor bugün de bize aynı heyecanı ve sevinci yaşattığı için Paşam Ayvalık’ımıza iyi ki gelmişsiniz hoş gelmişsiniz, diyorum.”