Atatürk’ün Foça’ya gelişinin 90. yılı kutlandı

Yayınlanma: 10.04.2024 - 14:06

Güncelleme: 10.04.2024 - 14:06

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün İzmir’in Foça ilçesine gelişinin 90. Yıl dönümünü büyük coşku ve gururla kutlandı.



Foça Belediyesi ve Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi öncülüğünde gerçekleşen anma programına; Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, belediye meclis üyeleri, Atatürk Düşünce Derneği (ADD) Foça Şubesi Başkanı Ali Altunbahar, çeşitli ilçelerden gelen ADD başkanları ve üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri, Foçalılar ve bayram tatillerini Foça’da geçiren çok sayıda vatandaş katıldı.

Atatürk’ün Foça’ya gelişinde dinlendiği Celile Hanım Köşkü önünde toplanan katılımcılar, Karşıyaka Belediye Bandosu eşliğinde Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’na kadar yürüdü.

Nihat Dirim Barış ve Demokrasi Meydanı’ndaki anma töreninde günün anlam ve önemini belirten konuşmalar, şiir dinletisi ve halk oyunları gösterisi gerçekleştirildi.

BAŞKAN FIÇI: ONUN İZİNDEN GİTMEK AYDINLIĞA ÇIKAN TEK YOLDUR

Foça Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, ‘‘Atatürk’ümüzün Foça’ya gelişinin 90. Yılında sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Atatürk’ün ömrünü verdiği özgür, bağımsız ve çağdaş bir Türkiye yolunda; onun izinden gitmenin aydınlığa çıkan tek yol olduğunu biliyoruz. Samsun’a attığı bir adımla bütün Anadolu’da bağımsızlık ateşini yakan Atatürk, 90. Yıl önce şehrimizi ziyaret etmiştir. Bize bıraktığı fikirleriyle Foça’nın her yerinde çiçekler açtıracak ve asla mahcup etmeyeceğiz. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün Foça’ya gelişinin 90. Yılını kutluyor, saygı ve rahmetle anıyorum’’ dedi.

ALTUNBAHAR: ATATÜRK DEMEK CUMHURİYET DEMEK, BAĞIMSIZLIK DEMEK, ZAFER DEMEKTİR

ADD Foça Şubesi Başkanı Ali Altunbahar, ‘‘Atatürk’ün eşsiz liderliği ve vizyonu sayesinde bu günlere ulaşmış olan Foça’nın değerli insanlarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Atatürk demek Cumhuriyet demek, bağımsızlık demek, zafer demektir. Tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış Ege’nin incisi Foça’nın dün olduğu gibi bugün de Cumhuriyet sevdası ve Atatürk’e bağlılığı aynı heyecan ve coşkuyla sürmektedir. Yüce önderimiz; Atatürkçü Düşünce Derneği Foça Şubesi olarak sizin fikirlerinizden hiçbir zaman ayrılmadan gösterdiğiniz hedeflere, en kutsal emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti’ne hizmet edeceğimize huzurunuzda söz veriyoruz’’ dedi.