Av. Kazmaz milletvekili aday adaylığını açıkladı

Yayınlanma: 16 Mart 2023 - 09:32

Güncelleme: 16 Mart 2023 - 09:32

Çevre davalarında gönüllü avukatlığıyla tanınan Türkiye Tanıtım Araştırma Demokrasi ve Laik Oluşum Vakfı (TÜLOV) Bodrum Şube Başkanı Remzi Kazmaz, yaptığı yazılı açıklamayla CHP’den Muğla milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Siyasi yaşamına CHP Gençlik Kollarında başlayan Av. Kazmaz, “Hukuk, sanat, spor, siyaset ve çevre konusunda devam eden mücadelemde hep halkımın yanında oldum. Yıllardır mahkemelerde, sokaklarda, meydanlarda sürdürdüğüm demokrasi ve hukuk mücadelemi artık TBMM çatısı altında sürdürmek için yola çıktım. Bu süre içinde kazandığım deneyim ve tecrübelerimle halkımın ve ülkemin sorunlarını çözmek ve haramilerden hesap sormak için CHP Muğla Milletvekili aday adayıyım” dedi.

Kazmaz, 18 Mart Cumartesi günü saat 13.00’de CHP Bodrum ilçe örgütünde aday adaylığını duyuran bir basın toplantısı yapacak.