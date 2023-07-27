Aydın Mimar Sinan Parkı’nda müzik dinletisi

Yayınlanma: 27.07.2023 - 14:48

Güncelleme: 27.07.2023 - 14:48

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Parkı’nda düzenlediği müzik dinletisi ile yurttaşlara unutulmaz bir gece yaşattı.

Kentin önemli lokasyonlarından biri olan ve geçen günlerde hizmete açılan Mimar Sinan Parkı’nda düzenlenen etkinlikle, Aydın Büyükşehir Belediyesi Konservatuvarı Kadın Bando Takımı'nca müzik dinletisi gerçekleştirildi.

Sanatın ve kültürel etkinliklerin toplumun yaşam kalitesini artırdığına vurgu yapan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Bu tür etkinlikler, şehir halkının bir araya gelmesine ve dayanışma ruhunu güçlendirmesine katkı sağlıyor” dedi.

GERMENCİK'TE YAZ KONSERLERİ

Aydın Büyükşehir Belediyesi, "Yaz Konserleri" etkinlikleri kapsamında Germencik Belediye Parkı’nda da konservatuvar eğitmenlerinden Efe Dumancı'nın sahne aldı. Konsere, vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken Başkan Özlem Çerçioğlu, “Vatandaşlarımızı kültür ve sanat etkinlikleriyle buluşturmaya, şehrimizin kültürel zenginliğini ortaya çıkarmaya devam edeceğiz" diye konuştu.