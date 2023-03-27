Aydın’da Ata tohumlarının hasadı başladı
Aydın Büyükşehir Belediyesi, bu yıl da ata tohumlarından sebze hasadına başladı. Yerli üretimi desteklemeye devam edeceklerini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, yurttaşları elde edilen sebzelerden tohum almaya ve gelecek yıllarda bu tohumları değerlendirmeye çağırdı.
Yerel tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması için ‘Ata Tohumları’ projesini yaşama geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, projeyi tohum ve fidan dağıtımının yanı sıra üretim yaparak da büyütüyor.
Tarımsal üretimi yerel tarım ürünlerinin sürdürülebilirliği üzerine kuran Büyükşehir, Sultanhisar ilçesindeki serada yetiştirdiği ürünleri tüketicilere ulaştırıyor. Bu çerçevede bu yıl tüketicilerin beğenisine Aydın’ın yerel lezzetlerinden Koçarlı pembe domates ve Yenipazar tatlı biber sunuldu.
Yerelden yerel ürünlerle kalkınmayı desteklediklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Türkiye’ye örnek olan ‘Ata Tohumu’ projesinin meyvelerini her yıl bahar aylarıyla birlikte sofralarımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocukluğumuzda tadına ve kokusuna aşina olduğumuz lezzetleri çocuklarımıza aktarmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da satın aldıkları sebzelerden tohum alarak projemize evlerinde destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu.
En Çok Okunan Haberler
-
- Ne seks ne Versace konumuz ikiyüzlülük sadece
- Bölünme tartışmaları ankete yansıdı
- Altaylı'dan İnce'nin o açıklamalarına tepki
- İşte Menzil'in dünyası
- Depremzedeler direnişe başladı
- 100 bin imzada son durum; hangi aday kaç imza topladı?
- AKP’ye içeriden bakış; “AKP’lilerin çocukları ailelerind
- İmamoğlu'nu yargılayan hâkimle ilgili bomba haber!
- Gazi maaşlarına yeni düzenleme
- Seçimlere 47 gün kala AKP'nin taktiği netleşti!