Aydın’da Ata tohumlarının hasadı başladı

Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 17:09

Güncelleme: 27 Mart 2023 - 17:09

Yerel tarım ürünlerinin gelecek nesillere aktarılması için ‘Ata Tohumları’ projesini yaşama geçiren Aydın Büyükşehir Belediyesi, projeyi tohum ve fidan dağıtımının yanı sıra üretim yaparak da büyütüyor.

Tarımsal üretimi yerel tarım ürünlerinin sürdürülebilirliği üzerine kuran Büyükşehir, Sultanhisar ilçesindeki serada yetiştirdiği ürünleri tüketicilere ulaştırıyor. Bu çerçevede bu yıl tüketicilerin beğenisine Aydın’ın yerel lezzetlerinden Koçarlı pembe domates ve Yenipazar tatlı biber sunuldu.

Yerelden yerel ürünlerle kalkınmayı desteklediklerini kaydeden Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “Türkiye’ye örnek olan ‘Ata Tohumu’ projesinin meyvelerini her yıl bahar aylarıyla birlikte sofralarımızda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Çocukluğumuzda tadına ve kokusuna aşina olduğumuz lezzetleri çocuklarımıza aktarmak için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Vatandaşlarımızdan da satın aldıkları sebzelerden tohum alarak projemize evlerinde destek vermelerini istiyoruz” diye konuştu.