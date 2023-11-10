Aydın’da Atatürk'ün hayrına pilav dağıtıldı

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikal edişinin 85. yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi hayrına pilav dağıttı. Yurttaşlar Atatürk için yapılan hayra yoğun ilgi gösterdi.

İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 10.11.2023 - 15:17
Aydın’da Atatürk'ün hayrına pilav dağıtıldı
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Aydın Büyükşehir Belediyesi, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 85. yıldönümü nedeniyle hayır gerçekleştirdi. Dağıtılan pilavdan alan binlerce yurttaş Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü unutmadığı için Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’na teşekkür etti.

Başkan Çerçioğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü saygıyla ve özlemle andıklarını ifade etti. Çerçioğlu yayımladığı mesajında ise “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e duyduğumuz özlem, yüreğimizde her geçen gün artarak büyüyor. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 85. yılında saygı, sevgi ve minnetle anıyoruz. Bizler de Atamızın devrimlerinin ışığında Cumhuriyetin ilk günündeki heyecanı yaşatacak, aynı inançla daha fazla çalışacağız ve üreteceğiz” dedi.

Yurttaşlar ise Gazi Mustafa Kemal Atatürk için yapılan hayra yoğun ilgi gösterip, uzun kuyruklar oluşturdu. 


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