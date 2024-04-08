Aydın'da ücretsiz toplu ulaşım kararı!
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu bir açıklama yaparak Ramazan Bayramı’nda toplu ulaşımın ücretsiz olduğunu duyurdu.
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir açıklamada yaparak yurttaşların renklerinden dolayı “sarı civciv” ismi verdikleri belediye otobüslerinde bayram süresince ücretsiz uygulaması yapılacağını duyurdu.
Bayramların birlik ve beraberlik duygularını perçinlediğini ifade eden Çerçioğlu, "Vatandaşlarımızın Ramazan Bayramı'nda sevdikleriyle vakit geçirebilmeleri için bizler bayramda da çalışmaya devam edeceğiz. Vatandaşlarımızın sevdikleriyle buluşabilmeleri için bu bayramda da otobüslerimiz ücretsiz olacak hizmet verecek. Tüm vatandaşlarımıza şimdiden mutlu bayramlar dileriz" dedi.
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