Ayvalık’ta Mavi Bayrak töreni

Yayınlanma: 25.06.2024 - 10:40

Güncelleme: 25.06.2024 - 10:40

Ayvalık Belediyesi işletmelerinin bu yıl kazandığı Mavi Bayraklar, düzenlenen törenlerle göndere çekildi.

Ayvalık plajları, mavi bayrak ile marka olma yolunda ilerliyor. Belediyenin işletme ve iştirakleri arasında yer alan Cunda Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajlarına bu yıl da mavi bayraklı.

2024 sezonunda kazanılan bayrakları işletmelerin gönderine çeken Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Cunda (Alibey) Adası’nda düzenlenen “Mavi Bayrak” töreninde şöyle konuştu:

"Ayvalık Belediyesi ve Ayvalık’ın dünyaca ünlü plajları, mavi bayrak ile marka olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Ayvalık Belediyesi’nin işletme ve iştirakleri arasında yer alan Cunda (Alibey) Adası, Arka Deniz, Altınova Kum Adası, Paşa Limanı, Kapri ve Duba plajlarına bu yıl da mavi bayraklı. Belediye işletmesindeki beş plaja birden mavi bayrak almanın onurunu yaşıyoruz. Balıkesir’de en çok mavi bayrağa sahip olan ilçe Ayvalık’tır. Bu konuda çok şanslıyız ama sorumluluklarımız daha da artıyor.”