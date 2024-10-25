'Bakanlığın çiftçiye verdiği destek yükseltilmeli'

Yayınlanma: 25.10.2024 - 08:45

Güncelleme: 25.10.2024 - 11:54

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Emre Uygun, Türkiye’nin önemli ihraç kalemlerinden olan sofralık zeytin ve zeytinyağında yeni sezonla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Gündeşise “Bu sene rekolte yüksek. Tarım Bakanlığının çiftçiye verdiği desteğin yüksek olması lazım’’ dedi.

2023/2024 sofralık zeytin ihracat sezonunu değerlendiren Uygun, 30 Eylül itibarıyla tamamlanan sezonun rakamlarını paylaştı. Türkiye, bu dönemde 78 bin ton sofralık zeytin ihracatı gerçekleştirerek 210 milyon dolar döviz girdisi sağladı. Yeşil zeytin ihracatında 17 bin ton karşılığında 47 milyon dolar elde edilirken, siyah zeytin ihracatında 60 bin ton ile 162 milyon dolar gelir sağlandı. Sofralık zeytin ihracatındaki ortalama birim fiyat, yüzde 46’lık artışla 1,84 dolardan 2,69 dolara yükseldi. Uygun, Türkiye’nin başlıca zeytin pazarlarının Almanya, Irak ve ABD olduğunu belirtti.

ZEYTİNYAĞI İHRACATINDA REKOR BEKLENTİSİ

Zeytinyağı ihracatında da önemli bir artış beklendiğini ifade eden Uygun, 2023/2024 sezonunun sonunda zeytinyağı ihracatının 70 bin ton seviyesine ulaşarak 500 milyon dolar döviz geliri sağlayacağını öngördüklerini belirtti. Eylül ayı itibarıyla ortalama zeytinyağı ihraç fiyatı, kilogram başına 7,22 dolara yükseldi. Türkiye’nin en çok zeytinyağı ihraç ettiği ülkeler ise ABD, İspanya ve İtalya oldu.

KURAKLIK VE OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI SEKTÖRÜ ETKİLİYOR

Uygun, dünya zeytinyağı üretiminin yaklaşık yarısını karşılayan İspanya’da son yıllarda yaşanan kuraklık ve olumsuz hava koşullarının üretimi olumsuz etkilediğini, ancak 2024/2025 sezonunda toparlanma beklendiğini ifade etti. Yunanistan’da daha iyi bir rekolte öngörülürken, İtalya’nın düşük üretim tahminiyle karşı karşıya olduğunu belirten Uygun, bu durumun küresel zeytinyağı fiyatlarını yukarı çektiğini vurguladı.

GÜNDEŞ: “BAŞKANLIĞIN ÇİFTÇİYE VERDİĞİ DESTEK YÜKSELTİLMELİ”

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Gündeş, “Bu sene rekolte yüksek. Tarım Bakanlığının çiftçiye verdiği desteğin yüksek olması lazım. Prim olmazsa bu sene çok sıkıntı yaşanacak. İşçi maliyeti 34 bin lira, zeytin fiyatı o civarda, o yüzden Tarım Bakanlığının çiftçiye, Ticaret Bakanlığı da ihracatçıya destek sağlarsa bu rekoltenin altından kalkabiliriz” açıklamasında bulundu.

"HAKSIZ REKABET... "

Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Güngör Şarman taklit ürünlere dikkat çekerek, "Tarım Bakanlığı'nın açıkladığı taklit ve tağşiş listesinde yer alan firmalarının, e-ticaret sitelerinde hala satışta. Taklit ve tağşiş ile ilgili gerekirse hapis cezası getirmek lazım. Çünkü ciddi ve düzgün üretim yapan firmalarda haksız rekabete girip sıkıntı yaşıyor." dedi. /İZMİR