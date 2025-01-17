Balaban: Halkımızın sağlığı önceliğimiz
Yunusemre Belediyesi, Sağlık Hizmetleri Merkezi ile Evde Muayene hizmeti gerçekleştiriyor. Başkan Semih Balaban, "Vatandaşlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendirmek amacıyla psikolojik destek, fizik tedavi ve aile danışmanlığı hizmetlerini de hayata geçirdik" dedi.
Yunusemre Belediyesi Sağlık Hizmetleri Merkezi, sosyal güvence gözetmeksizin 1 Nisan’dan itibaren 3 bin 568 yurttaşa ücretsiz sağlık hizmeti sundu.
Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, “Halkçı ve sosyal belediyecilik anlayışımızın bir gereği olarak pek çok hizmeti ücretsiz şekilde halkımızın hizmetine sunduk. Obeziteyle mücadeleye destek olmak adına ücretsiz diyetisyen hizmetimizi başlattık. Vatandaşlarımızın fiziksel ve zihinsel sağlıklarını güçlendirmek amacıyla psikolojik destek, fizik tedavi ve aile danışmanlığı hizmetlerini de hayata geçirdik. Halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu.
Etiketler: #Yunusemre Belediyesi #Semih Balaban
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