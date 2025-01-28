Balçova Belediyesi afet gönüllüsü arıyor

Yayınlanma: 28.01.2025 - 10:56

Güncelleme: 28.01.2025 - 10:56

Balçova Belediyesi, olası afetlerde görev alacak mahalle gönüllüleri arıyor. Sosyal medya hesaplarından “Balçova mahalle afet gönüllülerini arıyor. Siz de katılın, hayat kurtarın” başlığıyla duyuru yapan belediye, son başvuru tarihi olarak da 3 Şubat 2025’i belirledi.

Vatandaşların Belediye Halkla İlişkiler Müdürlüğü ve mahallelerdeki semt evlerine müracaat edebileceği belirtildi. Ayrıca Belediye Afet İşleri Müdürlüğü’nden de bilgi alınabileceği ifade edildi. Geçen yıl içerisinde olası afetlere hazırlıklı olma amacıyla Balçova Belediyesi Arama Kurtarma Timi’ni (BALKUT) kurduklarını belirten Belediye Başkanı Onur Yiğit, şimdi de afetlere karşı hazırlıklı olma gücünü artırma amacıyla gönüllü arayışına girdiklerini söyledi.

Belediye personelinden oluşan BALKUT’un eğitim faaliyetlerini sürdürdüğünü, gönüllülerin katılımıyla geniş bir iletişim ağı oluşturulacağını kaydeden Yiğit, “Her zaman afete hazırlıklı olmalı ve gerekli adımları atmalıyız. Bu anlamda mahallelerde örgütlenerek gönüllüler vasıtasıyla hazırlıklı olmayı ve hızlı müdahaleyi amaçlıyoruz. Gönüllü arkadaşlarımız belirlendikten sonra kısa bir eğitim programımız olacak. Duyarlılık gösteren tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu. BALKUT yetkilileri de olası afetlere hazırlıklı olmak için çalışmalarının süreceğini ifade etti.