Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nden komşu illere ziyaret

Yayınlanma: 16.12.2024 - 12:04

Güncelleme: 16.12.2024 - 12:04

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, komşu illerle ortak çalışma zemini oluşturmak amacıyla büyükşehir belediyelerinin daire başkanlıklarını ziyaret ediyor. Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu’nun da eşlik ettiği ziyaretler kapsamında Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Gökhan Daca ve Manisa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Erdal Özçelik ile bir araya gelerek istişarelerde bulundu. Ziyaretlerde, iş birliği içerisinde ortak çalışma alanlarının oluşturulmasının büyükşehirler açısından dayanışmayı da güçlendireceği belirtildi.

Savaştepe Belediye Başkanı Ali Koyuncu ile Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Bülent Mavuk, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’i ziyaret ederek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın’ın selamını iletti.