Balkan: Toprağı koruyarak Urla’yı kalkındıracağız”

Yayınlanma: 23.10.2024 - 15:08

Güncelleme: 23.10.2024 - 15:08

Urla Belediyesi ile Rotary 2440. Bölge’ye bağlı İyi Yaşam, Naturel ve Toprak Ana Rotary Kulüplerinin iş birliğinde Urla Kent Tarihi ve Arşivi’nde (UKTA) Dünya Kadın Çiftçiler Zirvesi “Toprağın Üreten Kadınları” etkinliği gerçekleştirildi. Zirvenin açılışına Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan’ın yanı sıra Urla Ziraat Odası Başkanı Muharrem Uslucan, 2440 Bölge Guvernörü Mert Korur, İyi Yaşam Rotary Kulübü Başkanı Çiğdem Tütüncüoğlu, Naturel Rotary Kulübü Başkanı Burcu Batur Sütçüoğlu, Toprak Ana Rotary Kulübü Başkanı Müge Çakır, STK Başkanları, muhtarlar, kadın çiftçiler ve vatandaşlar katıldı.

KÖYLÜNÜN MALININ KÖYLÜMÜZE TAHSİS EDECEĞİZ

Zirvesinin açılışında konuşan Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, toprağın ve kadınların toplumdaki vazgeçilmez rolünü derin bir anlamla ifade etti. Balkan, “Kadın bizim için annedir. Toprağı da ana gibi tanımlarız” diyerek, “Anadolu'da toprak her zaman evimiz, aşımız olmuştur. Biz Urla Belediyesi olarak, kırsal bölgelerde azalan tarımsal üretimi yeniden artırmak için kooperatiflerimizle, ziraat odamızla, muhtarlarımızla ve diğer paydaşlarımızla el birliğiyle çalışıyoruz” ifadelerini kullandı. Balkan, Urla'daki köylerde tarımsal üretimin eski seviyelere getirilmesi için yaptıkları çalışmaları detaylandırarak, 6360 sayılı yasa ile tüzel kişiliğini kaybeden köylerde üretimi artırmak için yoğun bir çaba gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi ile yapılan görüşmelerde, Urla tarımının iyileştirilmesi için önemli adımlar atıldığını söyledi. Balkan, “Batı köylerimizde eksik kalan kooperatifimiz de tamamlandığında, köylünün malı olan bütün arazileri üretim için tekrar köylümüze tahsis edeceğiz. Tarımsal kalkınmayı desteklemek için sakız koyunu, kıl keçisi ve arı kovanları dağıtacağız. Çiftçilerimizin her zaman yanındayız” dedi.

TARIM KÜLTÜRÜNÜ FESTİVALLERLE YAŞATIYORUZ

Başkan Balkan, kendisinin de bir çiftçi ailesinden geldiğini ve toprağın zorluklarını çok iyi bildiğini şu sözlerle ifade etti: “Ben de bir köylü çocuğuyum. Tütün kırdım, ekin biçtim, inek sağdım, zeytin topladım. Çiftçiliğin ne kadar emek istediğini çok iyi biliyorum. Bugün traktör ile tarla sürmek hâlâ en büyük zevkim.” Zeytincilik ve bağcılığın susuz tarım yöntemleriyle yapılabildiğine dikkat çeken Balkan, Urla’da bu alanlara yönelik çalışmaların hızlandığını belirterek, susuz tarımın gelecekte daha fazla önem kazanacağını söyledi. Ayrıca, Urla’nın tarım kültürünü festivallerle yaşatmaya devam ettiklerini ve bu festivallerin kültürel mirası gelecek nesillere aktarma amacında olduğunu vurguladı. Balkan konuşmasını şu sözlerle tamamladı: “Biz Urla’nın paydaşıyız. Tarımsal üretimi artırarak Urla’yı kalkındırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Kadın kooperatiflerimize her zaman destek olduk, olmaya da devam edeceğiz.”

Rotary kulüp başkanları da kadın çiftçilerin önemine dikkat çekti. İyi Yaşam Rotary Kulübü Başkanı Çiğdem Tütüncüoğlu, kadın çiftçilerin toplumun temel direği olduğunu vurgularken, Naturel Rotary Kulübü Başkanı Burcu Batur Sütçüoğlu, kadın üreticilerin fedakarlıkları ve emeği üzerinde durdu. Toprak Ana Rotary Kulübü Başkanı Müge Çakır ise zirvede kadınların başarılarının ve sorunlarının ele alınacağını söyledi.

Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, zirvenin ardından Urla Cumhuriyet Meydanında her salı kurulan Üretici Pazarında kadın üreticilere zeytin fidanı dağıtımı yaptı.