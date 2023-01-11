Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’nde Cumhuriyet’e birincilik ödülü

Yayınlanma: 11.01.2023 - 10:25

Güncelleme: 11.01.2023 - 10:25

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 23’üncüsü düzenlenen Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri, Tarihi Havagazı Fabrikası Kültür Merkezi’ndeki törenle sahiplerini buldu. Pandemi nedeniyle tören yapılamadığı için 21. ve 22. Barış Selçuk Gazetecilik Ödülleri’ni kazanan gazeteciler de ödüllerini bu akşam aldı.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in ev sahipliğindeki törene, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nilay Kökkılınç, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (İESOB) Başkanı Zekeriya Mutlu, Barış Selçuk’un ailesi, jüri üyeleri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

İNMEZ: EN GÜZELİ CUMHURİYET GAZETESİ ADINA ALMAK

“İzmir Kent Haberi” dalında birinci olan Cumhuriyet Gazetesi haber editörü Mehmet İnmez'e ödülünü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü ise Ege Telgraf Gazetesi’nden Feyyaz Tatar aldı. Ödülü Cumhuriyet adına almaktan onur duyduğunu belirten Mehmet İnmez, “ 30’a yakın ulusal ve uluslararası ödüle sahibim ama en güzeli Cumhuriyet Gazetesi adına almak” dedi.

“GAZETECİLERİN BASKI ALTINDA OLDUĞU BİR DÖNEMDEN GEÇİYORUZ”

Törenin açılış konuşmasını yapan Başkan Tunç Soyer, “Bu ödülü 1994 yılında göreve giderken trafik kazası sonucu yaşamını yitiren Barış Selçuk ve Hande Mumcu’nun anısını yaşatmak için 23. kez veriyoruz. Kendilerini rahmet ve minnetle anıyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde düzenlenen ödül törenimiz, hiç şüphesiz düzenlendiği yer ve an itibarıyla da özel anlam taşıyor. Çünkü ülkemizde gazetecilerin uzunca bir süredir ciddi baskı altında olduğu bir dönemden geçiyoruz. Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün hazırladığı 2022 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi'ne göre Türkiye basın özgürlüğü sıralamasında 180 ülke arasında sonlarda, 149’uncu sırada. 2021 yılında ülkemizde 241 gazeteci yargılandı, 73’ü gözaltına alındı ve 115 gazeteci fiziksel saldırıya maruz kaldı. Gazeteciler Cemiyeti’nin raporlarına göre 2021 yılı Aralık ayı sonunda 23’ü hükümlü, 21’i tutuklu olmak üzere toplamda 44 gazetecimiz cezaevinde. 50 gazetecinin parmaklıklar ardında olduğu Çin’in hemen ardından, dünyada en çok gazeteci hapseden ülkeler sırasında ikinci sıradayız. İşte bu nedenle bu akşamki ödül törenimizde yüreğimiz buruk” diye konuştu.

“KAZANAN BASIN VE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ OLACAK”

Bu tablonun birkaç ay evvel çıkarılan ve kamuoyunda “Dezenformasyon Yasası” olarak bilinen kanun ile daha da vahim bir hâl alacağını belirten Başkan Soyer “Ama hiç merak etmeyin. Eşkıya dünyaya hükümdar olmaz!. Genç gazetecilerimiz, filizlerimiz var arkadan gelen. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göreve geldiğim günden itibaren yerel basın kuruluşlarının güçlenmesine büyük değer verdim. Çünkü çok iyi biliyorum ki özgür basın, yönetenlerin en doğru pusulasıdır. Hiç kuşkusuz Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına girdiğimiz ve tarihi bir seçim yaşayacağımız sürecin sonunda, kazanan basın ve ifade özgürlüğü olacak. Bu ülkenin dürüst habercileri sadece bugün yaşayanların değil, yarınlarda doğacak olanların ve her bir canlının hakkının, hukukunun bekçisidir. Gazetecileri miz bu ülkenin vicdanıdır. Sesidir. Ve Türkiye’nin sesini kimse susturamaz! Vicdanla yönetilen bir ülkede adalet elbet tecelli eder. Edecektir. Bu memleketin geleceğine, bir avuç zümrenin çıkarları için kalemini satanlar değil; kamu yararı ve 85 milyonun çıkarı için gövdesini ortaya koyan gerçek gazeteciler imza atacak. Sizler imza atacaksınız!” ifadelerini kullandı.

GAPPİ: BURADA OLMAKTAN ONUR DUYUYORUZ

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi de “Gazetecilik, dünyada halk adına hak arayanların mesleğidir. Gazeteciler kamuoyunun gerçekleri bilmesi için ateşten gömleği giyenlerdir” dedi. Barış Selçuk’un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk ise “Gerçek gazetecilerle ve bu güzel şehrin yöneticileriyle Barış Selçuk ailesi olarak burada olmaktan onur duyuyoruz. Ödülleri alan tüm kardeşlerimizi içten kutluyoruz. Onurlu, şerefli, kalemine sahip gazetecilerin günü kutlu olsun” dedi.

ÖDÜLLER DAĞITILDI

Mehmet İnmez'in dışında “İzmir Kent Haberi” dalında ‘Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü ise Ege Telgraf Gazetesi’nden Feyyaz Tatar aldı. Tatar, ödülünü eski İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Misket Dikmen’in elinden aldı.

“Ulusal Haber” dalında birincilik kazanan Sözcü Gazetesi’nden Özgür Cebe'ye ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay verdi. Bu dalda ‘Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü kazanan Halk TV muhabiri Seyhan Avşar da ödülünü İZSU Genel Müdürü Ali Hıdır Köseoğlu’ndan aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında birinci olan Habertürk Televizyonu muhabiri Gülçin Hacıevliyagil Ayçe ile Mustafa Kemal Kiruk'a ödülünü İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi verdi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü'nü Anadolu Ajansı'ndan Halil Şahin ile Onur Fatih Doğan kazandı. Şahin ve Doğan’a ödülünü İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Şükran Nurlu verdi.

“Haber Fotoğrafı” dalında birincilik kazanan Anadolu Ajansı foto muhabiri Mehmet Emin Mengüarslan'a ödülü Balçova Belediye Başkanı Fatma Çalkaya tarafından verildi. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü alan gazeteci Metin Yoksu, ödülünü Barış Selçuk’un ağabeyi Dr. Savaş Selçuk’un elinden aldı.

22. BARIŞ SELÇUK GAZETECİLİK YARIŞMASI’NDA ÖDÜL ALANLAR

“İzmir Kent Haberi” dalında Dokuz Eylül Gazetesi’nden Sinan Keskin’in “Şehir Hastanesi Mi Şehir Efsanesi Mi? haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Posta Gazetesi’nde yayımlanan “Bu Aşka Aşı Gerek” başlıklı haberi ile Melis Apaydın İde kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Cumhuriyet Gazetesi’nden Zehra Özdilek’in “Kuzu Bombası” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Cumhuriyet Gazetesi’nden Mehmet Kızmaz’ın “Petrol Hırsızlığından Parke Taşı İhalesine” haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında İhlas Haber Ajansı’ndan Ceren Atmaca ile Sinan Yeniçeri’nin "Yaşadığını İspat Etmeye Çalışırken İkinci Kez Öldü” haberi birinciliğe layık görüldü.

“Haber Fotoğrafı” dalında Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü “Batman’da açıklama yapmak isteyenlere polisten müdahale” başlıklı haberde yayımlanan fotoğrafıyla Anka Haber Ajansı’ndan Metin Yoksu kazandı.

21. BARIŞ SELÇUK GAZETECİLİK YARIŞMASI’NDA ÖDÜL ALANLAR

“İzmir Kent Haberi” dalında Ege Telgraf Gazetesi’nden Serkan Aksüyek’in “Balkon Yasal, Site Kaçak” haberi birinci oldu. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Dokuz Eylül Gazetesi’nde yayınlanan “Roman Köyü” başlıklı haberi ile Sinan Keskin kazandı.

“Ulusal Haber” dalında Cumhuriyet Gazetesi’nden Hazal Ocak’ın “Boğazda Kaçak Var” başlıklı haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü Cumhuriyet Gazetesi’nden Zehra Özdilek’in “Saray’ın Kuzu’su”haberi aldı.

“İzmir Kent TV Haberi” dalında Demirören Haber Ajansı’ndan Nevra Uçkaç ile Ahmet Turan Altay’ın "Tarıma Hobi Bahçesi Darbesi”haberi birinciliğe layık görüldü. Bu dalda Hande Mumcu Özendirme Ödülü’nü TRT’den Sonay Teker ile Ahmet Ahmetoğlu “Suskun Keman” başlıklı haberiyle kazandı.

BARIŞ SELÇUK KİMDİR?

21 Eylül 1961’de Aydın’da doğan Barış Selçuk, ilköğretimini 1972’de Anamur’da, ortaöğrenimini Eskişehir Devrim Ortaokulu’nda, liseyi Trabzon Lisesi’nde tamamladı. 1978 yılında girdiği Ege Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi’nden 1983 yılında mezun oldu. 1986 yılında Yeni Asır Gazetesi’nde “ekonomi”, 1989–1990 yıllarında Günaydın Gazetesi’nde “politika”, 1991 yılında ise Hürriyet Gazetesi Ankara Bürosu’nda “Parlamento muhabirliği” yaptı. Tansu Çiller ve Murat Karayalçın’ın Giresun’da fındık taban fiyatını açıklamalarını izlemeye giderken trafik kazası geçirmişti. Kazada gazeteciler Barış Selçuk ve Hande Mumcu, kameraman Salih Peker ve araç sürücüsü Hacı Ali Er ile yaşamını yitirmişti.