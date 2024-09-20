Başkan Adil Kırgöz’den eğitime destek
Sorunlarla başlayan yeni eğitim öğretim yılında Dikili Belediyesi ilçe genelindeki tüm ilkokullarda 1. sınıf öğrencilerine kırtasiye desteği verdi.
2024-2025 eğitim öğretim yılının başlamasıyla birlikte Dikili Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm ilkokullarda birinci sınıf öğrencilerine kırtasiye malzemelerini kapsayan eğitim seti desteği verildi.
Okul hayatının ilk heyecanını yaşayan minik öğrenciler ile bir araya gelen Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, başarı dileklerinde bulundu. Öğrenciler, Başkan Kırgöz’e sevgi gösterilerinde bulunarak teşekkür ettiler.
Eğitime desteğin sosyal belediyeciliğin ayrılmaz bir unsuru olduğunu vurgulayan Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, “Ekonomik koşullar her geçen gün zorlaşıyor. Bizler de Dikili Belediyesi olarak eğitim öğretim hayatına yeni atılan çocuklarımıza eğitim malzemesi desteği vererek ailelerinin bir nebze de olsa bütçelerine katkı sunmak istedik. Onlar yarınlarımızın umudu, geleceğimizin teminatı. Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün armağan ve emanet ettiği Cumhuriyet kazanımlarına çocuklarımız sahip çıkacak. Çalışan, üreten, aydınlık bir nesil yetişmesi için bizler de desteğimizi sürdüreceğiz. Tüm öğretmen ve öğrencilerimize sağlıklı, mutlu ve başarılarla dolu bir eğitim öğretim yılı geçirmelerini diliyorum." dedi.
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