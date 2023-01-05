Başkan Arda'dan ceza tepkisi: Bu karar siyasidir!

05 Ocak 2023 Perşembe, 14:21

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda’nın, ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ iddiasıyla, siyasi yasak ve hapis cezası talebiyle yargılandığı davada karar belli oldu. Mahkemede Başkan Arda'ya Cumhurbaşkanına hakaretten 1 yıl 15 gün hapis cezası verildi, hükmün açıklanması 5 yıl geriye bırakıldı. Başkan Halil Arda, dava sonrasında Gaziemir Belediyesi Hizmet Binası önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamaya Başkan Arda’nın eşi Deniz Arda, CHP Gaziemir İlçe Başkanı Kasım Özkan ve ilçe yöneticileri, Menderes Belediye Başkanvekili Erkan Özkan, CHP’li belediye meclis üyeleri, belediye bürokratları, belediye çalışanları ve Gaziemirliler katıldı.

“VİCDANLARA SIĞMAYAN KARARI KABUL ETMİYORUZ”

Dava süreci boyunca kendisine destek olan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na, Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’a, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’e ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Murat Aydın'a teşekkür ederek konuşmasına başlayan Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda, “Mevlana’nın güzel bir sözü var; ‘Ayağınıza batan dikenler aradığınız gülün habercisidir.’ Çok önemli bir görevi icra ediyoruz. CHP’nin sandıkta kazandığı başarıyı içlerine sindiremeyenler; 4 yıldır Gaziemir Belediyesi’nde canla başla çalışmamızı, başarımızı içine sindiremeyenler, tüm CHP’li belediye başkanlarına yönelik baskıyı yargı eliyle yapmaya çalıştılar. Bir siyasi davada, asla kabul etmeyeceğimiz bir suçlamayla karşı karşıya kaldık. Karar aşamasında davanın hâkimini ve savcısını değiştirdiler. Çünkü gidişat bizim lehimizeydi. Bu, AKP iktidarının bugüne kadar başvurduğu bir yöntem… Bir ceza aldık, 1 yıl 15 gün. Bunu kabul etmemiz mümkün değil. Vicdanlara sığmayacak bir karar. Bu cezanın siyasi bir karar olduğunu düşünüyorum. Asla üzgün değilim. Gaziemir’e hizmet etmemi hiçbir güç engelleyemeyecek” diye konuştu.

Yüksek Seçim Kurulu’na hakaretten yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun dava sürecine değinen Gaziemir Belediye Başkanı Arda, “İstanbul’da yapılmaya çalışılan şeyi yakından takip ediyoruz, Ekrem İmamoğlu’na verilen ceza tamamen siyasidir. Bu cezalar, CHP’li belediye başkanları üzerinden yürütülmeye çalışılan bir olumsuz algı çalışmasıdır” ifadelerini kullandı.

“GÖREVİMİZİN BAŞINDAYIZ”

Dava süreciyle ilgili bilgi paylaşan Başkan Arda, “Dava süresince söz konusu hesabın bize ait olmadığını dile getirdik, Emniyet’in siber suçlar birimi bunun olmadığını rapor etti. İddia makamı, benim de onayım olduğunda Amerika’dan bilgi istenebileceğini söylediğinde ‘gereği neyse yapın’ dedik. Amerika’ya 2 defa yazıldı, 2 defa cevap geldi. Bizim suçluluğumuzla ilgili hiçbir dayanak yoktu. Bugün, hâkimin değiştirilmesiyle siyasi bir karar verileceğini biliyorduk. Aleyhime karar verildi. Bu, burada bitmeyecek. Görevimizin başındayız” ifadelerini kullandı.

“CANLA, BAŞLA, AŞKLA ÇALIŞMAYA DEVAM”

“Gaziemir Belediyesi’ni nasıl yönettiğimizi çalışanlarımız biliyor. Yaşadığımız bu zor dönemde borçları kapatarak, çalışanlarımızın maaşlarını ödeyerek, yatırım yaparak hassasiyetle görevlerimizi yapıyoruz” diyen Başkan Arda, sözlerini şöyle tamamladı:

“Çok onurlu bir yılı hep birlikte yaşayacağız. Cumhuriyetimizin 100’üncü yılını coşkuyla kutlayacağız. Tıkır tıkır çalışmaya, teker teker yapmaya devam edeceğiz. Hiçbir güç bu görevi yapmaktan bizi alıkoyamayacak. Hayal kırıklığına uğrayan arkadaşlar için de çok üzgünüm. Onlar da bizim yanımızda yer alsınlar, Gaziemir için çalışma konusunda bize destek olsunlar. Şimdi görevimin başına dönüyorum. Bu defter burada kapandı. Gaziemir için canla başla, Tunç başkanın dediği gibi ‘aşkla’ çalışmaya devam edeceğiz. Yatırımlarımız birer birer hayata geçiyor, projelerimiz hızla devam ediyor. Gaziemir için çalışmaya devam.”