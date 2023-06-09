Başkan Atay ‘Efeler’in Efesi’ için kamera karşısında

Yayınlanma: 09.06.2023 - 04:45

Güncelleme: 09.06.2023 - 04:45

Yönetmenliğini Veysel Diker’in yaptığı “Efeler’in Efesi” isimli sinema filminin çekimleri Aydın’ın Efeler ilçesinde devam ediyor. Belediye başkanı Mehmet Fatih Atay da usta oyuncu Altan Erkekli ile birlikte aynı sahnede rol aldı. Filmin çekimleri Prof. Dr. Aziz Sancar Matematik ve Bilim Parkı’nda yapıldı. Çekimlerde başkan Atay da filmdeki küçük bir sahnede rol aldı. Türk sinemasının ve tiyatrosunun duayen ismi Altan Erkekli ile aynı sahneyi paylaşan Atay, yönetimdeki başarısını setlere de taşıyarak yönetmen Veysel Diker’den tam not aldı.

Filmin ilk bölümünde kameraların karşısına geçen usta oyuncu Altan Erkekli, proje ve rolü hakkında bilgi verdi. Erkekli, “Efeler’de büyüyen ve aktör olduktan sonra buradan uzaklaşan Ali karakterini canlandıracağım. Ali, koronavirüs pandemisi döneminde; annesi, babası ve eşini kaybettikten sonra Efeler’e geri dönüyor. Ali’nin gözünden Efeler’in değişimini izleyicilere aktarmaya çalışacağım. Projenin hayata geçmesinde emek veren Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay başta olmak üzere tüm belediye çalışanlarına teşekkür ederim” diye konuştu.