Başkan Çelik: Hiçbir mahalle diğerinden farklı değil

Yayınlanma: 07.08.2024 - 12:16

Güncelleme: 07.08.2024 - 12:16

İzmir'de Bergama Belediye Başkanı Tanju Çelik, merkez mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Bergama Belediyesi’nin mali durumunu ortaya koyan Başkan Çelik, muhtarların sorunlarını dinledi. Ortak akıl ve çalışmayla Bergama’yı daha ileriye götüreceklerini belirten Çelik, muhtarların istek ve taleplerine kalıcı çözümler bulunacağını ifade etti.

Seçim döneminde Bergama’yı 7 bakan ve son Başbakanın ziyaret ettiğini hatırlatan Başkan Çelik, Bergama tarihindeki en yüksek oy oranı ile seçimi kazandığını belirtti. Başkan Çelik, “Seçim döneminde 7 bakan ve son Başbakanın geldiği bir seçimi açık ara farkla, Bergama’da bugüne kadar en yüksek oy oranı ile kazandık. Bugüne kadar muhtarlarımız arasından da yanımızda olan bize destek veren herkese teşekkür ediyorum. Güçlü bir iktidara karşı, iktidardan iktidarı aldık" dedi.

“137 MAHALLEMİZİN BİRBİRİNDEN FARKI BULUNMUYOR”

Başkan Çelik, göreve geldiği günden beri istek ve şikayetlerin yoğun olarak devam ettiğini, belediyenin mali gücünü artırmak için çalışmaların yapıldığını ve 137 mahalle muhtarına eşit şekilde hizmet götürüldüğünü ifade etti. Çelik, “Göreve geldikten sonra hizmet isteklerinin yoğunluğu daha çok arttı. Seçilen muhtarlarımız ile 5 yıl boyunca görev yapacağız. Biz muhtarlarımızla birlikte kader ortaklığı yapacağız. Tüm muhtarlarımızın istek ve taleplerinin olduğunu biliyorum. İnsanoğlu yaşadığı sürece de istek ve taleplerin devam edeceğinin farkındayım. 137 muhtarımızın arasında daha atak ve hızlı hizmet almak isteyen muhtarlarımız olacaktır. Bazıları taleplerinin karşılanmadığını düşünebilir. Hiçbir mahalle diğerinden farklı değil, her muhtarımızın isteği vardır. Muhtarlarımızın isteklerini karşılayarak devam edeceğiz. Yaşadığımız ve yaşanan süreçleri muhtarlarımızla paylaşıyoruz. Bergama’ya hizmet etmek için hangi adımları attığımızı nereden nereye getirdiğimizi gösteriyoruz ki Bergama Belediyesi’nin hizmetlerini ortaya koyuyoruz. Tüm çalışan arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Birlikte aşamayacağımız sorun olduğunu düşünmüyorum. Ben Bergama Belediye Başkanı olarak müdürlerim, meclis üyelerim, CHP İlçe Başkanımız İsmail Durmaz ile birlikte her zaman muhtarlarımızın yanında olacağız. Biliyorum ki hiçbiriniz bireysel işleriniz için çalışmıyorsunuz. Memleketimizin işleri için çalışıyorsunuz. Bizim için farklı bir gözsünüz. Benim göremediğimi siz görüyorsunuz ve gördüklerinizi de bana aktarıyorsunuz. Bu destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum” dedi.

Merkez mahalle muhtarlarıyla buluşmada sorunlar dinlenildi ve istekler not alındı, buluşma birlikte fotoğraf çekimiyle son buldu.