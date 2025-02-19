Başkan Çiçek çalışmaları inceledi

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, ilçe genelinde yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Başkan Çiçek çalışmaları inceledi
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İZMİR / Cumhuriyet
Yayınlanma: 19.02.2025 - 08:00

Menderes Belediye Başkanı İlkay Çiçek, sahaya çıkarak yapımı devam eden hizmetleri gezdi. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çiçek işlerin ilerleyişiyle ilgili bilgi aldı. Yurttaşlarla da sık sık sohbet eden Çiçek, “Göreve gelir gelmez başladığımız hizmet yolculuğumuza vitesi artırarak devam ediyoruz.

İlçemizde ihtiyaç duyulan her alanda eksikleri gidermeyi ve yenilenmeyi sürdürüyoruz. Ekiplerimizle sahada yoğun bir çalışma gerçekleştiriyoruz. Yeni çalışmalarla da ilçemizi geliştirmeye devam edeceğiz. Mendereslilere hak ettikleri hizmeti vererek ilçemizi hak ettiği konuma ulaştıracağız.” dedi.


Etiketler: #Menderes #ilkay çiçek
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