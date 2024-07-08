Başkan Erman Uzun Ata’nın huzurunda

Yayınlanma: 08.07.2024 - 15:02

Güncelleme: 08.07.2024 - 15:02

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Cumhuriyetimizin Kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir’i ziyaret etti. Belediye Başkanı Yardımcıları, Meclis Üyeleri ve CHP Narlıdere İlçe Örgütü ile birlikte Anıtkabir avlusuna giriş yapan Başkan Erman Uzun, burada gerçekleştirilen törenin ardından Atatürk’ün mozolesine ulaştı. Mozoleye çelenk bırakan Başkan Erman Uzun, saygı duruşunun ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek Anıtkabir Özel Defteri’ni imzaladı.

"İLKELERİNİZ DAİMA REHBERİMİZ OLACAK"

Başkan Erman Uzun, Anıtkabir Özel Defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk;

Sizin önderliğinizde, milletimizin azim ve kararlılığı ile kurduğunuz Türkiye Cumhuriyeti’nin yılmaz savunucularının, ilk kurşunu atan Hasan Tahsin’in memleketi İzmir’in Narlıdere ilçesinin Belediye Başkanı olarak sizin manevi huzurunuzda bulunmaktan büyük bir onur duyuyorum. Aziz hatıranız önünde söz veriyorum;

Milletimizin iradesi ile Narlıdere Belediye Başkanı seçilen Türkiye Cumhuriyeti’nin genç bir evladı olarak, tüm vatandaşlarımıza, aralarında ayrım yapmadan, adil ve şeffaf hizmet edeceğim.

İlkelerinizin rehberliğinde Narlıdere’yi önde gelen dünya kentleri ile yarışır bir kent olabilmesi için kararlılıkla çalışacağım.

Biz gençlere emanet ettiğiniz Türkiye Cumhuriyeti’ni dâhili ve harici bedhahlardan koruyacak ve ilelebet yaşatacağız.

Ruhunuz şad olsun.”

Başkan Erman Uzun ve beraberindeki heyet ardından Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk başbakanı ve 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün kabrini de ziyaret etti ve saygı duruşunda bulundu.