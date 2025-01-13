Başkan Eşki: Erişilebilir ve kapsayıcı Bornova için çalışıyoruz

Yayınlanma: 13.01.2025 - 11:50

Güncelleme: 13.01.2025 - 11:50

Bornova Belediye’nin Bornova’daki Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile başlattığı odak grup toplantıları yoğun bir katılımla devam ediyor. İlk buluşmalar Bornova Belediyesi Engelli STK Yerleşkesi’nde Engelli Dernekleri ile Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri temsilcileriyle gerçekleştirildi.

KATILIMCI KENT, GÜÇLÜ BORNOVA

Başkan Eşki’nin katılımıyla düzenlenen toplantılarda, dernek temsilcileri sorunlarını ve belediyeden beklentilerini aktarma fırsatı buldu. Ömer Eşki, Bornova Belediyesi’nin sadece fiziksel engelleri değil, toplumsal engelleri de ortadan kaldırmaya kararlı olduğunu belirterek, “Her vatandaşımızın ihtiyaçlarını gözeterek, herkes için erişilebilir ve kapsayıcı bir Bornova inşa edeceğiz” dedi.

ENGELLİ HAKLARI İÇİN YENİ ADIMLAR

Engelli STK’ları ile yapılan görüşmelerde; Engelli Bakım Merkezi kurulması, Engelli Eylem Planı hazırlanması, Engelli Hakları Akademisi oluşturulması gibi projeler masaya yatırıldı. Başkan Eşki, “Engelli vatandaşlarımızın günlük yaşamlarını kolaylaştıracak, haklarını savunacak ve topluma tam katılımlarını sağlayacak her projeyi destekliyoruz. Bornova Engelli Envanteri’ni güncelleyerek ihtiyaçları daha iyi tespit edeceğiz ve Engelli İletişim Merkezi ile doğrudan çözümler üreteceğiz” diye konuştu.

ŞEHİT YAKINLARI VE GAZİLERE ÖZEL PROJELER

Şehit Aileleri ve Gazi Dernekleri ile düzenlenen toplantıda ise yer tahsisi, sosyal destek ve anı projeleri öne çıktı. Başkan Eşki, Şehit Aileleri ve Gaziler Masası’nı kuracaklarını, Abide-i Hürriyet Parkı’nı Atatürk ve Kazım Dirik mahallelerinde hizmete açacaklarını duyurdu. Ayrıca, Işıkkent Polis Şehitliği’nin düzenleme çalışmalarının da yakında başlayacağını belirtti. Gazilerin tören kıyafetlerinin temini için de destek sözü verdi.

Dernek temsilcileri Başkan Eşki’ye teşekkür ederek, “Sizlerin çalışmalarını beğeniyle takip ediyoruz. Bornova’da çok fazla üyemiz var. Daha fazla iletişim halinde olalım” ifadelerini kullandı.