Başkan İduğ, “Yerel Yönetimler Politika Belgesi”ni imzaladı

Yayınlanma: 28.11.2023 - 10:27

Güncelleme: 28.11.2023 - 10:27

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “Yerel Yönetimlerde Çalışma Yaşamında Şiddet ve Tacizi Önlemeye Yönelik Politika Belgesi”ni imzaladı. Başkan İduğ, CHP tarafından hazırlanan, işyerinde şiddetin önlenmesine dair Uluslararası Çalışma Örgütü’nün (ILO) 190 sayılı Şiddet ve Taciz Sözleşmesi (ILO C190) ve 206 sayılı Tavsiye Kararı’nın maddelerini hayata geçirmek amacını taşıyan belgeyi imzalayarak, bugüne kadar yaptıkları çalışmaları bir üst aşamaya taşıdıklarını söyledi.

“İSTANBUL SÖZLEŞMESİ YAŞATIR”

Avrupa Yerel Yaşamda Kadın Erkek Eşitliği Belgesi’ni ilk imzalayan belediyeler arasında yer aldıklarını ve bu sayede edindikleri “kadın dostu belediye” ünvanıyla hazırladıkları eylem planını da yürüttüklerini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova’da kadınları pek çok konuda destekleyen sosyal projelere öncülük etmekten büyük bir gurur duyduklarını dile getirdi. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda İzmir'in her zaman öncü olduğunu belirten Başkan İduğ, “‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ demiştik. Bu anlayışla çalışmalarımızı ve desteklerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu. Bornova Belediyesi’ndeki kadın çalışanların oranının yüzde 54 olduğunu, 15 kadın müdürün görev yaptığını belirten Başkan İduğ, “Bornovamıza iki kız öğrenci yurdu kazandırıyoruz. Kadınların iş dünyası içinde yer alabilmelerine destek olmak için çocuk oyun ve aktivite merkezlerimizin sayısını 23’e çıkarıyoruz” ifadelerini kullandı.

“HER AY BİR GÜN ÖZEL GÜN İZNİ”

2022 yılında toplumsal cinsiyet temelli şiddetin önlenmesi bildirisini 179 sivil toplum kuruluşu ile birlikte imzaladıklarını söyleyen Başkan İduğ, “Kadın çalışanlarımıza yönelik pozitif ayrımcılık yapıyoruz. Kadınlarımıza her ay bir gün özel gün izni veriyoruz. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde tüm kadın çalışanlarımız tam gün izin kullanıyor.25 Kasım Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü’nde etkinliklere katılan kadın çalışanlarımızı izinli sayıyoruz. Ayrıca bu alandaki farkındalığı arttırmak için 4 yıl içinde 3 bin 200 kişiye toplumsal cinsiyet eşitliği eğitimi verdik. 600 kurum personelimiz de bu eğitimlerden yararlandı” dedi.

Bornova Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ahu Bezircilioğlu da, Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ’un önderliğinde, Strateji ve Mali Hizmetler Müdürlüğü ile birlikte kadın ve çocuk odaklı bütçeler hazırlandığını belirterek, çocuk oyun ve aktivite merkezlerinden yararlanan çocuk sayısının 876’ya çıktığını söyledi. “Kadın dostu belediye” olmanın bütün gerekliliklerinin yerine getirildiğini belirten Bezircilioğlu, arttırılan sokak aydınlatmaları sayesinde kadınların geceleri de sokaklarda özgür bir şekilde yürüyebildiklerini dile getirdi.