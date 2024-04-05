Başkan Kınay göreve başladı: Yazı beraber getireceğiz

Yayınlanma: 05.04.2024 - 14:10

Güncelleme: 05.04.2024 - 14:10

31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nde Karabağlar Belediye’sinde dördüncü dönem belediye başkanı seçilen Emine Helil İnay Kınay, mazbatayı aldıktan sonra Muhittin Selvitopu’ndan da görevi devraldı.

Karabağlar Belediyesi Başkanlık Makamı'nda gerçekleştirilen devir teslim töreninin ardından, Karabağlar Belediyesi önünde konuşma gerçekleştirildi. Konuşmaya CHP Karabağlar İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve ilçe yöneticileri, eski ve yeni seçilen meclis üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.

“SEVGİLİ KARABAĞLAR AİLEM”

“Sevgili Karabağlar Ailem” diyerek sözlerine başlayan Başkan Kınay Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği seçme ve seçilme hakkını kullanan bir kadın olmanın gururunu ve onurunu yaşadığını belirterek, “Yıllarca bu kentin ve ülkenin her yerinde, emekten, haktan ve adaletten yana sözlerimizi büyüttük. Cumhuriyet Halk Partili belediyelerimiz bu anlayışla hayatlarımıza dokundu. Karabağlar Belediyemiz 15 yıldır bu anlayışla beraber ülkenin tüm yokluğuna, yoksulluğuna, ötekileştirmesine rağmen belediyeciliğiyle Karabağlar'da destek oldu. Tüm belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, tüm emekçilerimize, bu çalışmalara katkı koyan bir her bir vatandaşımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“KARABAĞLAR’DA KADINLARIN ADIMLARI SÖZLERİ OLACAK”

60 günlük çalışmalarla bugün bu görevi teslim aldıklarını belirten Kınay, “Bugün Sayın Muhittin Selvitopu’ndan bir bayrak devralıyoruz. Bu bayrağı devralırken neredeyse 60 gündür meydanlarda, evlerde, sokaklarda konuştuğumuz sözleri tekrar hatırlatıyorum. Karabağlar’da kimsenin öteki ve yalnız hissetmeyeceği, eşit, adil, özgür, yönetime sözünü koyan, beraber yaşayan ve yaşatan bir belediyeciliği ortaya koyacağız. Sokak sokak gezerek dertlerini ve sorunlarını paylaştığımız vatandaşlar için çözümleri de birlikte hayata geçireceğiz. Bugün çok güzel bir bahar günündeyiz, bir değişimin parçasıyız. Bu ülkede değişimle beraber partimizin Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve parti yöneticilerimizin öncülüğünde çok güzel sabahlara uyandık. Bizler biliyoruz ki bu ülkeye güzel sözlerimizde, kentlerimizden başlayarak inancımızı, umudumuzu, daha iyi ve hak ettiğimiz bir yaşamı ortaya koyacağız. Karabağlar Belediye Başkanı olarak size söz veriyorum, önümüzdeki 5 yıl içerisinde Karabağlar’da kadınların adımları sözleri olacak. Gençlerin, çocukların emekçilerin, emeklilerin sözlerini büyüteceğiz ve hayatlarına dokunacağız. Biz kendi geleceğimizi karanlıktan birlikte çıkaracağız. Bir belediye olarak tüm çalışmalarımızda tüm personelimizle beraber, sosyal belediyeciliğimizi ve Karabağlar'ın gülen yüzünü büyütürken; ayrışmayan, birleşen büyük bir aile olacağız. Bu büyük ailenin bir parçası olarak sizlere bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ben biliyorum ki tüm Karabağlar, İzmir’de bize bu güveni gösterdiği ve hayallerimizi paylaştığı gibi 5 yıl boyunca çalışmalarımıza da el verecek. 5 yıl boyunca Karabağlar'ın hakkını birlikte arayacağız. Karabağlar'ı İzmir’de de Türkiye’de de konuşulan bir yer haline getireceğiz. Şimdiye kadar emek verilen çalışmaları büyütecek, eksik çalışmaları tamamlayacağız. Karabağlar’a da, İzmir’e de, tüm Türkiye’ye de bahar geldi. Biz yazı da beraber getireceğiz” ifadelerini kaydetti.

“BU DAHA BAŞLANGIÇ, MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİZ”



Önceki dönem Karabağlar Belediye Başkanı Selvitopu’na teşekkür eden Kınay, “Sayın Muhittin Selvitopu'na tüm katkıları ve emekler için teşekkür ederek, bundan sonra emek verecek katkı verecek herkesin emeği başımızın üstüne demek istiyorum. Bu daha başlangıç, mücadeleye devam edeceğiz” dedi.

Selvitopu Başkan Kınay'a, Karabağlar'daki mobilya ustalarının el işçiliğiyle ürettikleri oyma sandık armağan etti.

ATATÜRK BÜSTÜNE ÇELENK BIRAKTILAR

Törenin ardından Belediye Başkanı Kınay, CHP Karabağlar ilçe örgütü, Karabağlar Belediye Meclisi üyeleri ve Karabağlarlılarla birlikte Uğur Mumcu Parkı’nda Atatürk büstüne çelenk bıraktı.