Başkan Kınay güne Fen İşleri Şantiyesi’nde başladı

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:20

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:20

İzmir’de Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, sabah mesaiye Fen İşleri Şantiyesi’nde birim toplantısı yaparak başladı. Toplantı öncesi Başkan Kınay, çalışanlarla bir araya gelerek, onlarla sohbet etti. Birim toplantısının ardından Başkan Kınay, şantiyeyi dolaşarak yürütülen çalışmalar ve işleyiş süreçleri hakkında bilgi aldı. Karabağlar’ı hep birlikte güzelleştirmek için çalışacaklarının altını çizen Başkan Kınay, tüm belediye emekçileriyle dayanışma içerisinde çalışmalarını büyüteceklerini ifade etti.

“KADINLARIN SÖZÜNÜ BÜYÜTMEK İÇİN DAHA ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Şantiyedeki işçilerle buluşmasının ardından Başkan Kınay, Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi tarafından düzenlenen Kadının İnsan Hakları Eğitim Programı’na katılan kadınlara katılım belgelerini verdi. Karabağlar Kent Konseyi Kadın Meclisi'nin çalışmalarını daha önce de takip ettiğini dile getiren Başkan Kınay, kadınların daha görünür olması için bu çalışmaların artırılması gerektiğini söyledi. Karabağlar’da bir kadın belediye başkanı olarak kadınların sözünü büyütmenin önemli olduğunu vurgulayan Başkan Kınay, bundan sonraki süreçte bu alanın daha aktif kullanılacağını, tüm kadınlara ulaşmak için çalışacaklarını ve seçim öncesi söz verdiği kadın meclisini yönetimsel anlamda da projelere imza atacaklarını ifade etti. “Kadınlara dokunmak demek, hayata da dokunmak demek” diyen Başkan Kınay, bu konuda birlikte dayanışma içerisinde çalışmak istediklerini belirterek eğitime katılan tüm kadınlara teşekkür etti.