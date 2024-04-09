Başkan Kınay: Her bir mahalleye, eve, insana dokunacağız

Yayınlanma: 09.04.2024 - 09:25

Güncelleme: 09.04.2024 - 09:25

31 Mart 2024 yerel seçimlerinin ardından seçilen Karabağlar Belediye Meclis üyeleri, Karabağlar Belediye Başkanı Emi·ne Heli·l İnay Kınay yönetiminde ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından açılış konuşmasını yapan Başkan Kınay, “Bizim için çok önemli ve değerli bir gün. Karabağlar’ın önümüzdeki 5 yılını birlikte şekillendireceğiz. Sağlıklı, dirençli, adaletli, refahı paylaşan, sorunlarını bilen, çözümlerini üreten belediyecilik anlayışını, sosyal belediyecilikle birlikte Karabağlar’da hayata geçireceğiz. Tüm meclis üyelerimizle birlikte bu çalışmalara katkı koyacak herkese emekleri için şimdiden teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Önümüzdeki 5 yıllık dönemin Karabağlar’a, İzmir'e ve ülkemize hak ettiği aydınlık yarınları getireceğine olan inancını paylaşan Başkan Kınay, “Güzel ve başarılı bir çalışma dönemi olmasını diliyorum. Meclisimizin uyum içinde Karabağlar’ın her bir mahallesine, evine ve insanına dokunacağına inanıyorum. Değerli katkılarla beraber bu toplantıları verimli, keyifli ve sonuç alacağımız değerlendirmelerle kentimizin ve ülkemizin her yanına yayacağımıza olan inancımızı paylaşmak istiyorum” dedi.

Başkan Kınay’ın konuşmasının ardından meclis üyeleri tek tek kendilerini tanıttı.

Toplantıda yapılan seçimlerde, Divan Katibi üyeliklerine Ömer Ökten, Ekim Ulaş Büyükdağ ve Serap Eyce getirildi. Meclis 1. Başkanvekili Ceren Leyla Gür Önalan, 2. Başkanvekilli de Kazım Erten oldu. Encümen üyeliklerine Rahile Yeni, Burcu Uğantaş ve Nurcan Pirgan Çakır seçildi. İmar Komisyonu Elvin Sönmez Güler, Ceren Leyla Gür Onalan ve Kazım Erten'den; Plan ve Bütçe Komisyonu da Rahile Yeni, Savaş Akıncı ve Hasan Acar'dan oluştu. CHP İlçe Başkanı Bülent Sözüpek ve ilçe yöneticileri, AKP ilçe yöneticileri Metin Uslu ve Zeliha Üney'in de yer aldığı toplantıda, Meclis Üyesi Nedim Topaloğlu, Denetim Komisyonu'nun raporunu okudu.