Başkan Kırgöz, 6 yılda yapılan çalışmaları anlattı

Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:54

Güncelleme: 08.01.2025 - 16:54

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle gazetecilerle bir araya geldi.

"İzmir’in en borçlu belediyelerinden birini aldık, kısa sürede mali durumu toparlayıp yolumuza devam ettik. İşçilerimizin 6 aylık maaş ödemeleri, 59 milyon gerçekleşen bütçe 93 milyon borç vardı" dedi. Kırgöz, şunları kaydetti:

"170 kilometre temiz su hattı değiştirdik. Suda kayıp kaçak minimuma indirdik. Su kesintileri artık yaşanmıyor. Hatları değiştirirken kaldırımları yeniledik. Yağmur suyu tahliye hatlarımızı İZSU ile birlikte yapıyoruz. Dikili’de etkinlik yapacak salonumuz yoktu, öz kaynaklarımızla Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezi’ni yaparak açılışını yaptık. Dikili Belediyesi İş Merkezi’ni kurduk, en üst katını da spor merkezi yaptık, kadınlarımız haftanın 6 günü burada spor yapıyor. Bu merkezin belediyemize ciddi kira geliri de var. Sülüklü Mahallesi’nde Sülüklü Deresi ıslah çalışmalarını yaptık. Bu alandaki evlerin foseptikleri dereye akarak, oradan da denize ulaşıyordu. Burada işgaller, mülkiyet sorunları vardı, dere plana işlenmemişti. 2,5 yıl sadece ruhsatlandırma ve proje izni sürdü, mücadele ettik, yaptık, bitirdik. Artık tertemiz bir deremiz var. Güney ve Kuzey Çevreyolu oluşturduk Dikili’de.

"30 YENİ PARK YAPTIK"

Kent merkezindeki trafiği rahatlatmak için önemli bir adım attık. Birçok caddeyi düzenledik. Toplamda 110 kilometre sıcak asfalt serimi yaptık. 130 kilometre üretim yolu sathi kaplama yaptık. 450 bin metrekare kilit parke döşedik. Yeşil alanlara önem verdik, 30 yeni park yaptık, 20 adet parkı revize ettik. Sahilde Gençlik yolu oluşturduk. İşgalleri kaldırdık. İnsanların kesintisiz 6 kilometre yürüyüş yapabileceği bir alan oldu. Biz göreve geldiğimizde 1 kilometre bisiklet yolu yoktu. 6 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bu yolu kent merkezinden geçirdik. Jandarma Kavşağı’nın sözünü vermiştikBüyükşehir’le işbirliği yaparak kavşağımızı yaptık. Sanayi kavşağını yaptık, burada kaza çok oluyordu, alanı ağaçlandırdık ve kullanıma açtık. Artık kaza olmuyor. Cumartesi Üretici Pazarını kurduk. Sadi Erdem Plaj Sporları Tesisini kurduk. Küçük çaplı Avrupa Şampiyonası yaptık, ‘Seneye dünyada 5. Düzenlenecek olan plaj şampiyonası olacak, onu burada yapabiliriz’ dedi yetkililer. Şartları aldık, çalışmaya başladık. Alanı büyütme çalışmasında yarı maliyeti Büyükşehir karşıladı. Belediyenin cebinden para çıkmadan sponsorlarla şampiyonayı gerçekleştirdik. Güneş Enerji Projemizi hayata geçirdik. Bunu dünya bankası ile 25 yıl ödemeli yaptık. Yakında kendi elektriğimizi üretip, fazlasını da satacağız."

"BİZİ ZORLAYAN BİR DURUM YOK"

Kırgöz, belediyelere yönelik SGK borçlarına ilişkin olarak, "230 milyon civarında SGK borcumuz, yapılandırılmış kısmı var, arsaları devredeceğiz ve kalanı da yapılandıracağız ya da ödeyeceğiz. Bizi zorlayan bir durum yok" dedi.