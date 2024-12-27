Başkan Mutlu’ya İZİKAD’dan özel ödül

Yayınlanma: 27.12.2024 - 10:49

Güncelleme: 27.12.2024 - 10:49

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu’nun göreve geldiği günden bu yana kadın istihdamı ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanındaki başarılı çalışmaları ödülle taçlandı. Başkan Mutlu, kadın girişimcileri desteklemek ve toplumsal değişime katkı sağlamak amacıyla İzmir İş Kadınları Derneği tarafından düzenlenen İZİKAD 5. İş Dünyası Girişimcilik Ödülleri kapsamında “Jüri Özel Ödülü” kazandı. Eşi Necip Mutlu ile birlikte törene katılan Başkan Mutlu’ya ödülünü İZİKAD Yönetim Kurulu Başkanı Özden Erten takdim etti.

BAŞKAN MUTLU: KADINLARIN DAHA GÖRÜNÜR OLMASINI İSTİYORUZ

Konak Belediyesi olarak kadınları her alanda desteklemeyi sürdüreceklerini vurgulayan Başkan Mutlu, “Bu akşam çok mutlu ve gururluyum. İzmir’de Cumhuriyet tarihi boyunca yalnızca altı kadın belediye başkanı görev yapmış. Bu dönem ise sekiz kadın belediye başkanı olarak aynı anda görev yapıyoruz. İzmir’in sekiz kadın belediye başkanı Türkiye’ye de örnek olsun istiyoruz. Dolayısıyla kadınların daha görünür olduğu, gücünün ve becerisinin tüm Türkiye’ye gösterildiği bir dönem olmasını istiyoruz. Biliyorsunuz erkekler hiçbir konuda çok başarılı olmak zorunda değil. Onlar kendilerinden sonra geleni cinsiyet açısından engellemiyorlar başarısızlıklarıyla. Ama kadınlar başka siyasi ortamda yeni kadınların önünü açabilmek için çok başarılı olmak zorunda. Biz de bu yükü omuzlarında taşıyan sekiz kadınız ve ben de onlardan biri olarak kadınların süpürgeden CNC tezgahına, dikiş atölyesinden yöneticiliğe Konak Belediyesi’nde her işi yapabileceğini göstermek üzere yola çıktım. İZİKAD’a tekrar bu kıymetli ödül için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.