Başkan Nurlu’dan Özgür Özel’e ziyaret

Yayınlanma: 05.07.2024 - 15:31

Güncelleme: 05.07.2024 - 15:31

Manisa’nın Salihli Belediye Başkanı Mazlum Nurlu, başkan yardımcıları Selim Akbıyıkoğlu ve İsmail Hakkı Aslan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i mekanında ziyaret etti. Ziyaret sırasında, projeler ve kentin geleceği hakkında karşılıklı görüş alışverişinde bulunulurken Nurlu, Salihli’nin tescilli ürünü olan Salihli kirazını Özgür Özel'e takdim etti.

Ziyaret hakkında bilgi veren Başkan Nurlu, “Salihli Belediyesi olarak, halkımıza en iyi hizmeti sunma yolunda yaptığımız yatırımlar ve attığımız adımların, üst düzeyde Sayın Genel Başkanımızca takdir görmesi bizler için büyük bir motivasyon kaynağı olmuştur. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'e misafirperverlikleri için teşekkür ediyor, siz değerli Salihlili hemşehrilerimize gönderdiği selamı iletmekten mutluluk duyuyorum” diye konuştu.