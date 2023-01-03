Başkan Sengel: Efes Antik Kent için inşaat ruhsatı vermem

03 Ocak 2023 Salı, 15:18

Efes Selçuk Belediyesi Ocak Ayı Meclis Toplantısı Filiz Ceritoğlu Sengel başkanlığında gerçekleşti. Kasım ayında Yedi Uyuyanlar’da çıkan yangın sonrasında Efes Antik Kent için ortaya çıkan ticari yapılaşma projelerine karşı çıkan başkan Sengel, ruhsat vermeyeceğini söyledi.

“BU İŞLERİ DE SİYASETE MALZEME ETTİRMEM”

Mevzuatlara aykırı ve esnafın lehine olmayan hiçbir şeyi kabul etmeyeceklerinin altını çizen Sengel; “Kasım ayında hepimiz için kıymetli olan, hepimizin hafızalarında, hepimizin hikayelerinde, çocuklarımızın fotoğraflarında şahsen kendi çocukluk fotoğraflarım da dahil olmak üzere kıymetli iki mekan Yavuz abimizin ve Mehmet abimizin mekanı yandı. Ancak yine yangının olduğu gün gidilip de, ‘Tamam hiçbir şey olmaz, sıkıntı olmaz. Haydi, yapın eyleyin’ gibi söylemler olup aynı zamanda bizim de istediğimiz her ikisi de çok sevdiğim abim olduğu için söylemek istiyorum, tekrar buranın canlanması. Çünkü bahsettiğimiz yer her ne kadar birinci dereceden arkeolojik sit alanı olsa bile özel mülkiyete tâbi olan bu yerin eğer ki bir şey yapılması istenmiyorsa bedeli neyse kamulaştırılır ve alınır. Ama bu işleri de siyasete malzeme ettirmem ben” diye konuştu.

“AĞAÇ DİKENLER YARGILANIYOR”

Başkan Sengel şöyle devam etti: “Şimdi ‘Öyle yap kardeşim, hiçbir şey olmaz’ deyip de üç gün sonra belediyeye, mühürle durdur, işini yap deyip de savcılığa şikâyet edeni de gösteririm. Bu işi de doğru bulmadığımı da söylerim. Neden? Madem şöyle bir ağaç bile dikemiyoruz ya, ağaç dikenler yargılanıyor. Üst tarım yap diyor 2863 değil mi? Sorarım o zaman Efes’in göbeğine, antik tiyatronun karşısına, jandarmanın çıktığı yere 4 bin metrekarelik boş alana hatta duyumsamam o ki ağaçları da keserek 3500 metrekare kapalı alan yapılıp 321 metrekare ticari perakende alanı yapılıp 400 metrekare kafeterya mıdır, restoran mıdır nedir yapılıp belli olmayan şey nasıl yapılır?” ifadelerini kullandı.