Başkan Sengel’den gıda dayanışması çağrısı

Yayınlanma: 12.09.2023 - 14:08

Güncelleme: 12.09.2023 - 14:08

Efes Selçuk Belediyesi’nin başlattığı Çocuklar için Gıda Dayanışması artarak devam ediyor. Yetersiz beslenmeyle karşı karşıya kalan çocuklar için gıda güvencesini sağlamak amacıyla Efes Selçuk Belediyesi öncülüğünde bir kent dayanışması olarak inşa edilen proje ile bu yıl da beslenme çantaları dayanışma ile doluyor.

Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışması kapsamında geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında her hafta 135 öğrencinin beslenme çantası Efesli Çocuk Paketi ile doldu. Her ay 96 çocuk için Efesli Bebeler Paketi, her ay 33 anneye Efesli Anneler Paketi ulaştırıldı.

Okulların yeniden açılmasıyla sosyal medya hesaplarından bir çağrı yapan Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, özellikle çocukların gıdaya erişimlerinin zorlaştığına dikkat çekerek; “Okullar açıldı, beslenme ciddi bir problem. Geçen sene başlattığımız Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmamız devam ediyor. Gıda Dayanışması kapsamında eğitim – öğretim yılında her hafta 135 çocuğumuza Efesli Çocuk Paketi, her ay 96 çocuk için Efesli Bebeler Paketi, yine her ay 33 anneye Efesli Anneler Paketi ulaştırdık. Efes Selçuk Çocuklar için Gıda Dayanışmamız sürüyor. Gelin hep birlikte dayanışalım” dedi.

Sivil toplum örgütleri ve yurttaşların desteğiyle devam eden, “Efes Selçuk’ta Hiçbir Çocuk Yatağa Aç Girmeyecek” prensibiyle hayata geçen projeye https://www.gidadayanismasi.org/#/ adresinden destek verilebilecek.