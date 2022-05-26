Başkan Şeniz Doğan'dan 4 bin öğrenciye 3 Milyon 840 Bin TL öğrenim desteği

26 Mayıs 2022 Perşembe, 11:38

Merkezefendi Belediyesi tarafından 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda gerçekleştirilen öğrenim yardımı ödemeleri bu ay itibariyle tamamlandı. Eğitim yardımından Merkezefendi Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından tespiti yapılan ortaokul ve lisede eğitim gören 4 bin öğrenci yararlandı. Ekim ve Mayıs döneminde öğrencilere aylık 120 Türk Lirası olmak üzere 8 ay boyunca toplamda 3 Milyon 840 Bin Türk Lirası öğrenim desteği sağlandı.

“ÖĞRENCİLERİMİZİN VE VELİLERİMİZİN HER ZAMAN YANINDAYIZ”

Her çocuğun okumasını ve hayallerinden vazgeçmemesini hedeflediklerini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Merkezefendi Belediyesi olarak verdiğimiz tüm hizmetler, yaptığımız tüm yatırımlar çok önemli ve değerli. Ancak biz eğitimi temel öncelik olarak kabul ediyoruz. Merkezefendi’de eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla öğrencilerimiz için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda ihtiyaç sahibi öğrencilerimize ve ailelerimize destek olmak amacıyla bu yıl da öğrenim desteğinde bulunduk. Merkezefendi Belediyesi olarak öğrencilerimizin her zaman yanındayız. Geleceğin dünyasını şekillendirecek çocuklarımız ve gençlerimiz için elimizden gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.