Başkan Ünlü: Marmaris’i hep birlikte güzelleştireceğiz

Yayınlanma: 21.02.2025 - 04:31

Güncelleme: 21.02.2025 - 16:43

Marmaris Belediyesi tarafından başlatılan “Mahalle Buluşmaları” kapsamında ikinci toplantı Beldibi Mahallesi’nde yapıldı. Yurttaşların talep ve önerilerini dinleyen başkan Acar Ünlü, “Biz buraya çok kuvvetli geldik, çünkü sizleri dinlemek için buradayız.

Sorunları yerinde görmek, çözüm üretmek ve hizmetlerimizi halkımızın beklentileri doğrultusunda şekillendirmek istiyoruz. Bu şehir hepimizin ve burada herkesin söz hakkı var. Sizlerin görüşleri, talepleri ve önerileri bizim yol haritamızı belirleyen en önemli unsurlardan biri. Ancak unutmayalım ki belediye olarak biz ne kadar çalışırsak çalışalım, bu süreci sizlerle birlikte yürütmediğimiz sürece başarıya ulaşamayız. Hepimize iş düşüyor, çünkü bu bir takım oyunu. El ele verirsek, Marmaris’i hep birlikte daha güzel ve yaşanabilir bir kent haline getirebiliriz” dedi.