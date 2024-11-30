Başkan Ünsal: Karşıyaka, Atatürk kokan bir kent

Yayınlanma: 30.11.2024 - 13:14

Güncelleme: 30.11.2024 - 13:15

Karşıyaka Kent Konseyi tarafından Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi’nin katkılarıyla düzenlenen ‘Semtler ve Anılar-Kent Söyleşileri’ etkinliğinin ikincisi Çarşı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Gazeteci-yazar ve Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs ile araştırmacı-yazar Efdal Sevinçli’nin konuşmacı olduğu, Şemikler ve Alaybey mahallelerinin tarihinin anlatıldığı etkinliğe; Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, Cumhuriyet Halk Partisi Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü ve yönetim kurulu üyeleri, Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı, Genel Sekreter Sema İzgür ve yürütme kurulu üyeleri, Karşıyaka Belediye Meclisi üyeleri, Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur, muhtarlar, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs

“BURAM BURAM ATATÜRK KOKAN BİR KENT”

Karşıyaka’nın Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkelerine ve Cumhuriyet değerlerine çok bağlı, özel bir kent olduğunu vurgulayan Başkan Ünsal, “Bizler çok şanslı insanlarız çünkü pek çok insanın hayallerini süsleyen bir ilçede, Karşıyaka’da yaşıyoruz. Bazılarımız burada doğdu, bazılarımız sonradan aramıza katıldı ancak hepimizin içselleştirdiği bir ilçede olmak, kendimizi buraya ait hissetmek bir ayrıcalık. Kültürün başkenti Karşıyaka, tarihiyle, hatıralarıyla ruhumuzu okşayan; cadde ve sokaklarıyla buram buram Atatürk kokan bir kent. Bu anlamlı etkinliğe ortak olmaktan mutluluk duyuyorum, emeği geçen herkese teşekkür ederim” diye konuştu.

Sosyal Demokrasi Derneği İzmir Şubesi Başkanı Cengiz Onur ise “Kentlerimizi sadece barınma gereksinimine yanıt veren merkezler olarak değil, modern kentli toplumun yeniden üretildiği uygarlık odakları olarak algılamalıyız” dedi.

“BU MEMLEKET BİZİM”

Kent bilincinin önemine vurgu yapan Karşıyaka Kent Konseyi Başkanı Dilek Karcı da “Günümüzde kent kültüründen, tarihinden ve sanatından uzaklaşmanın bizleri maalesef insani değerlerimizden de uzaklaştırmaya ve toplumsal ayrışmalara neden olduğunu görüyoruz. Ancak unutmamalıyız ki bu memleket bizim” diye konuştu.

Etkinliğin yönlendiriciliğini üstlenen Salim Çetin, bu söyleşilerin vatandaşlarda kentlilik bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi açısından çok önemli olduğunu vurguladı.

Konuşmaların ardından gerçekleştirilen söyleşide; etkinliğin konuşmacıları Mehmet Şakir Örs ve Efdal Sevinçli, şiirlerden, edebi metinlerden alıntılar yaparak İzmir’i, Karşıyaka’yı, Şemikler’i, Alaybey’i ve anılarını anlattı.