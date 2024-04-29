Bayındır Çiçek Festivali İrem Derici ile kapanış yaptı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 11:23

Güncelleme: 29.04.2024 - 11:23

İzmir’de Bayındır Belediyesi tarafından bu yıl 25.cisi düzenlenen Bayındır Uluslararası Çiçek Festivali renkli görüntülerle sona erdi.

Birbirinden renkli stantların yer aldığı festivalde bu yıl da ilgi oldukça yoğundu. Bölgenin en büyük etkinliklerinden biri olan ve her sene özlemle beklenen festivalde bu yıl da ziyaretçiler mis kokulu çiçekler ve rengârenk stantlarla dopdolu bir festival geçirdi.

Festivalin ikinci gününde şehir stadyumunda sahne alan Sakiler müzik severlere unutulmaz bir konser verdi. Üçüncü günün akşamı sahneye çıkan İrem Derici ise şovlarıyla herkesi büyüledi.

BAŞKAN SAKARSU TEŞEKKÜR ETTİ

Festival sonrası bir mesaj yayınlayan Bayındır Belediye Başkanı Davut Sakarsu “Kıymetli hemşehrilerim; Bu sene 25. kez düzenlediğimiz Bayındır Uluslararası Çiçek Festivalimizi dolu dolu geçen dört günün ardından, sizlerin değerli katılımıyla gerçekleştirdik. Başta emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma, Kaymakamlığımıza, İzmir Büyükşehir Belediyemize, güvenlik güçlerimize, tüm Sivil Toplum Kuruluşlarımıza, tüm çiçek üreticilerimize, esnafımıza ve tüm hemşehrilerime minnettarlığımı sunuyor, Çiçek Festivalimizi ziyaret eden ve değer katan tüm misafirlerimize teşekkür ediyorum. 26. Festivalimizde buluşmak üzere...”dedi