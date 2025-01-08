Belediyeleri 'silkelemeye' İzmir’den başladılar

Yayınlanma: 08.01.2025 - 16:50

Güncelleme: 08.01.2025 - 16:59

Cumhuriyet Gazetesi Ege Bölge Temsilcisi Mehmet Şakir Örs, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a belediyelerin SGK borçlarına ilişkin, “Silkeleyin” talimatı sonrasında 31 Aralık’ta İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne İller Bankası tarafından yatırılacak 3 milyar 712 milyon TL’de kesintiye gidilerek 1 milyar 572 milyon TL’lik kısmına bloke koymasını ve çalışanlarının maaşlarının eksik yatması üzerine başlayan eylemleri değerlendirdi.

Örs ayrıca Muğla’nin Bodrum ilçesindeki Turgutreis Limanı projesini ve Datça Belediyesi’nin elinden alınmak istenen Knidos Ören Yeri tartışmalarına değindi.

Mehmet Şakir Örs, Gediz Ovası’nda JES aramalarına onay verilmesini bölgeye vereceği zararlar üzerine konuştu.

İrem Karataş'ın sunduğu Ege'nin Gündemi programına konuk olan Örs’ün değerlendirmelerini Cumhuriyet TV’den izleyebilirsiniz.