Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci: Mutlu ve umutluyum

Yayınlanma: 05.04.2024 - 13:58

Güncelleme: 05.04.2024 - 13:58

Muğla’da Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, belediye hizmet binası önünde personeliyle bayramlaştı. Bayramlaşma törenine, meclis üyeleri ve birim müdürleri de katıldı.

Törende konuşan Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, hep beraber beş yılda çok güzel çalışmalara imza atacaklarına inandığını belirterek, “Sizlerle beraber Bodrum’un menfaatine, Bodrum’da yaşayan vatandaşların menfaatine olan kararları birlikte alıp mutlu mesut bir şekilde görev süremizi tamamlayacağız. Çok güzel bir başlangıç yaptık. Genel olarak Bodrum’da herkeste bir umut, bir mutluluk var. Ben de çok mutluyum, çok umutluyum” diye konuştu.

“SORUN VARSA ÇÖZÜMÜNÜ BULMAK DA BİZİM GÖREVİMİZ”

Belediye meclis üyeliği yaptığı için belediyede mesai harcadığının da altını çizen Başkan Mandalinci, “Bundan sonra da artık Belediye Başkanınız olarak sizlerle beraberim. Bana karşı kendinizi son derece yakın hissedebilirsiniz. Ben sizlere gerçekten çok yakın, çok samimi duygular besliyorum. Hepimizin amacı Bodrum’a hizmet etmek olduğuna göre en ufak bir probleminizde gelin; benimle, başkan yardımcılarımızla, meclis üyelerimizle birim müdürlerimizle konuşun. Ortada eğer bir sorun varsa, bir huzursuzluk varsa durum büyümeden önlemini almak ve bunun çözümünü bulmak da bizlerin görevi” diye konuştu.

MANDALİNCİ: “HEP BERABER HARİKA İŞLER YAPACAĞIMIZA İNANIYORUM”

Yapılan iş ve işlemlerde her zaman personelinin yanında olacağını belirten Başkan Tamer Mandalinci, şöyle devam etti:

“Belediye Başkanlığı sadece makam, koltuk değil. Sahada olmayı, sahada çözüm üretmeyi kendime görev bildim. Yeter ki Bodrum’a hizmet olsun. Herkes kendi sorumluluklarını yerine getirirse Bodrum’da hem belediye hizmetleri olarak hem vatandaşa hizmet olarak hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ben hepinize çok güveniyorum. Önümüzdeki beş yıllık sürede de hep beraber harika işler yapacağımıza, ses getirecek projelere beraber imza atacağımıza eminim. Bugün bayramlaşma vesilesiyle ilk defa bir resmî törende sizlerin arasındayım. Bundan dolayı son derece mutluluk ve gurur duyuyorum.”

Bodrum Belediye Başkanı Mandalinci, tüm personelin ve ailelerinin Kadir Gecesi'ni ve Ramazan Bayramı’nı kutladı. Bayramda mesai yapacak personele kolaylıklar dileyen Başkan Mandalinci, “Mutlu bir Bodrum yaratacağız” diyerek sözlerine son verdi.

Başkan Mandalinci ile meclis üyelerinin tüm personelle tek tek bayramlaşmasıyla tören sona erdi.