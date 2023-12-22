Bodrum hak ettiği değere kavuşacak

Yayınlanma: 22.12.2023 - 03:00

Güncelleme: 22.12.2023 - 03:00

Muğla'da Bodrum Belediyesi tarafından, yapımı tamamlanan toplam 60 parkın açılışı başkan Ahmet Aras tarafından yapıldı. 2019 yılından bugüne kadar yapılan çalışmalar sonucu 314 park ve yaşam alanını Bodrum’a kazandırdıklarını belirten Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Yılmaz, “Bodrum, kişi başına düşen 8.1 metrekare yeşil alan miktarı ile Türkiye’de örnek teşkil etmektedir. Bundan sonraki süreçlerde de bu sosyal donatı alanlarını koruyarak 2024 yılından 2028 yılına kadar en uygun şekilde Bodrumluların hizmetine sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Belediye başkanı Ahmet Aras ise bir kent için altyapının önemli olduğunu, eğer altyapı olmazsa kentte yapılan diğer çalışmaların etkili olmayacağını vurgulayarak ilçedeki kanalizasyon ve arıtma tesisleri çalışmaları hakkında bilgiler verdi. Belediye tarafından yapımı tamamlanan pazaryerleri, spor tesisleri, anaokulları ve kadın sığınma evi ile ilerleyen günlerde yapılması planlanan diğer projelerden söz eden Aras, “Kararlıyız Bodrum’u hak ettiği değere kavuşturacağız” diye konuştu.