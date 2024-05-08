Bodrum’da deniz dibi temizliği 10. yılında
Bodrum Belediyesi tarafından “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla her yıl düzenlenen Deniz Dibi Temizliği Kumbahçe sahilinden başladı.
Muğla’da Bodrum Belediyesi tarafından 10 yıldır düzenlenen deniz dibi temizliğinin bu yılki ilk etabı Kumbahçe Mahallesinde yapıldı. “Denize En Çok Mavi Yakışır” sloganıyla gerçekleşen deniz dibi temizliğinde cep telefonu, matkap, plaj şemsiyesine varana kadar çok sayıda atık denizden çıkarıldı.
Bodrum Belediyesi Destek Hizmetleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen etkinliğe Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’yi temsilen Başkan Yardımcıları Tanju Aksu ve Yaşar Çelikkan, belediye meclis üyeleri, ilgili birim amirleri ile personeller, Hüseyin Turgut Karabağlı Ortaokulu ve Atatürk İlkokulu öğrencileri, belediye personellerinden oluşan gönüllü dalış ekibi katıldı.
Deniz dibi temizliği ile ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Yardımcısı Tanju Aksu, on yıldır düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliklerinde bugüne kadar 30 tondan fazla atık toplandığını belirterek bu yıl da on üç koyda temizlik çalışması yapılacağını söyledi.
Etkinlik sonunda denizden çıkarılan atıklar, Kumbahçe Meydanında sergilendi. Denizden 250 kg atık çıkarıldı. Atıklar, geri dönüşümü yapılmak üzere Konacık Mahallesindeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezine götürüldü.
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