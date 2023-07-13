Bodrum’da lavanta hasadı başladı

Yayınlanma: 13.07.2023 - 11:53

Güncelleme: 13.07.2023 - 11:53

Bodrum Belediyesi, Garaova Tarım Park’ta üretilen lavantaların hasadına başladı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından Karaova’da üçüncü yılına giren lavanta üretiminde geçtiğimiz gün hasat başladı. Gıda, kozmetik ve ilaç sektörü gibi birçok alanda değerlendirilen lavanta bitkisinin çiçek açmasıyla birlikte başlayan hasat, vatandaşların da katılımıyla hafta boyunca devam edecek.

32 dönümlük arazi üzerine dikilen yaklaşık 10 bin lavantanın hasadı sonrası Garaova Tarım Park’ta bulunan distilasyon ünitesi kullanılarak lavantalardan yaklaşık 40 litre lavanta yağı ve 700 litre lavanta hidrosolü elde edilmesi planlanıyor. Makine ile hasada uygun olmadığı için lavantalar orak ve bağ makaslarıyla gerçekleştiriliyor.

ÜRETİCİYE DESTEK

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Mehmet Top, bölgenin tıbbi aromatik bitkilerin yetiştiriciliğine uygun olduğunu belirttiği konuşmasında amaçlarının bölgede yetiştiriciliğin daha çok yaygınlaşması olduğunu ifade etti. Top, özellikle lavantanın kolonyada, şampuanlarda, deodorantlarda birçok kozmetik sektöründe aktif olarak kullanıldığını söylerken, “Üreticilerimizin katma değerli ürün elde etmeleri için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.

BAŞKAN ARAS’TAN HASADA DAVET

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, lavanta hasadı ve tarımsal kalkınma çalışmalarının büyük emeklerle devam ettiğini belirterek, “Kentimizin en verimli bölgelerinden biri olan ve tarıma elverişli topraklara sahip Karaova’mızda 3 yıl önce kurduğumuz ve her yıl daha da geliştirdiğimiz Tarım Parkımızda çeşitli tarım eğitimleri yapıyor, üretim yapan tüm vatandaşlarımıza da elimizden geldiğince destek oluyoruz. Tüm bunların yanında zeytin, mandalina, lavanta, karakılçık hasatlarıyla kentimizin üretime elverişli olduğunu göstermeye çalışıyoruz. Gençlik tarım kampları düzenleyerek kentimizin ne kadar verimli topraklara sahip olduğunu, şehir dışından gelen misafirlerimize de anlatıyoruz. Bir hafta boyunca sürecek olan lavanta hasadına, tüm vatandaşlarımızın katılımını bekliyorum” ifadelerini kullandı.