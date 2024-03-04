Bodrumlular “Tohum Takas Şenliği”nde buluştu

Yayınlanma: 04.03.2024 - 14:25

Güncelleme: 04.03.2024 - 14:25

Bodrumlular, Kumbahçe Meydanı’nda dün düzenlenen Tokum Takas Şenliği’nde bir araya geldi. Şenliğe Bodrum Başkan Vekili İbrahim Akbaş, Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ercan Arıkan ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan şenlik, Bodrum Tohum Derneği Başkanı Ercan Arıkan’ın konuşması ile devam etti. Arıkan, derneğin hedeflerine değinerek ağaçların ve tohumun öneminden bahsetti.

Bodrum Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürü Mehmet Ali Bahar ise “Tohum demek can demek, hayat demek, üretim demektir” dedi.

Konuşmaların ardından Kumbahçe Muhtarlığı Sosyal Tesisler Bodrum Halk Eğitim Merkezi Kadınlar Topluluğu’nun halk oyunları gösterisi beğeniyle izlendi. Etkinlikte pandomim gösterisi, tohum alma ve saklama, kompost yapımı, tohum çimlendirme, ekşi maya atölyeleri ve Halk Müziği sanatçısı Sürüvvet Canpolat konseri yer aldı.