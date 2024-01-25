Bornova Belediyesi’nden tüm çalışanlarına ek zam

Yayınlanma: 25.01.2024 - 10:15

Güncelleme: 25.01.2024 - 10:15

İzmir’de Bornova Belediyesi, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası ve Tüm-Bel-Sen ile yeni toplu sözleşmeler imzaladı.

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, DİSK’e bağlı Genel-İş Sendikası İzmir 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç ile 1600 işçiyi kapsayan toplu iş sözleşmesi ile 30 Haziran 2024’te sona erecek olan sözleşmeye ek olarak çalışanların tüm haklarında yüzde 43 oranında artış sağlandı. Yemek ücreti ise istisna üst sınırı net tutarında arttırıldı.

İKİ SENDİKAYLA TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, Bornova Belediyesi’nde görevli 318 memur ve sözleşmeli memuru kapsayan toplu iş sözleşmesini ise Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz ve yönetim kurulu üyeleri ile birlikte imzaladı. 1 Nisan 2024’e kadar geçerli olacak üç aylık toplu iş sözleşmesi kapsamında sosyal denge tazminatı yüzde 57.45 oranında arttırıldı.

İDUĞ: ANLAYIŞIMIZ ÇALIŞANIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEMEK

Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ, “5 Nisan 2019’dan mazbatamızı aldığımız günden, 31 Mart 2024’e kadar yapmaya çalıştığımız en önemli şey, enflasyona karşı tüm çalışma arkadaşlarımızı ezdirmeyen bir anlayışa sahip olmamızdır. Bunu devam ettireceğiz” dedi.

Ekonomideki gelişmeler nedeniyle ve toplu iş sözleşmesinde yaptığımız anlaşmalar gereği 2024 yılı ile ilgili, tüm çalışma arkadaşlarımızın maaşlarını iyileştirecek toplu iş sözleşmelerinin imzalarını attık. Hem memur arkadaşlarımızın hem de Bornova Belediyesi Personel AŞ’deki yaklaşık 2000 çalışma arkadaşlarımızın ilgilendiren toplu iş sözleşmesi imzalarını arka arkaya atmış olduk. Tüm çalışma arkadaşlarımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

ÖZGÜR GENÇ: TÜRKİYE’YE ÖRNEK

DİSK’e bağlı Genel İş Sendikası 7 No’lu Şube Başkanı Özgür Genç de 2019 yılından bugüne kadar Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ ile Genel İş Sendikası arasındaki bütün toplu iş sözleşmelerinin Türkiye’ye örnek olacak şekilde imzalandığını belirterek, “Bornova Belediye Başkanımız Sayın Mustafa İduğ’a işçi arkadaşlarımıza gösterdiği özenden dolayı çok teşekkür ediyoruz” dedi.

NİHAT FİLİZ: ŞANSLIYIZ

Tüm-Bel-Sen İzmir 2 No’lu Şube Başkanı Nihat Filiz ise imzaladıkları toplu iş sözleşmesinin üyeleri için hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, “Bornova Belediye Başkanı Dr. Mustafa İduğ gibi iyi niyetli, emek ve demokrasiden yana olan bir belediye başkanıyla çalıştığımız için çok şanslıyız. Başkanımıza teşekkür ediyorum” dedi.