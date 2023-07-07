Bornova’da anlamlı yarışma: Atatürk’e Ses, Cumhuriyet'e Nefes

Yayınlanma: 07.07.2023 - 11:37

Güncelleme: 07.07.2023 - 11:37

İzmir’de Bornova Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı anısına hazırladığı ödüllü Kompozisyon yarışması başvuruları başladı. “Atatürk’e Ses, Cumhuriyet'e Nefes” başlığı ile hazırlanan yarışma için son kayıt tarihi 31 Temmuz 2023 olacak.

Cumhuriyetin kazanımlarını, Atatürk ilke ve devrimlerinin ışığını ölümsüzleştirip yeni yüzyıllara taşımak amacıyla hazırlanan yarışma 16 yaş ve üzeri vatandaşlara açık olacak. Temmuz ayı içinde yapılacak olan ve şartlara uyan eserler seçici kurul tarafından 30 Eylül 2023 tarihine kadar tek tek değerlendirilecek. Tüm yarışmacılara katılım belgesi verilirken ilk 3 dereceye girenler ise para ödülü kazanacak.

Dereceye giren eser sahiplerinden birinci 5 bin, ikinci 4 bin ve üçüncü olana da 3 bin TL verilecek.