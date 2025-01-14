Bornova’da “Arıcılık” geleceğe taşınıyor

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:36

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:36

Bornova Belediyesi’nin Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle 9. kez düzenlenen Arı Yetiştiriciliği Eğitimi, Bornova Belediyesi Nevzat Kavalar Kültür Merkezi’nde başladı. Üç ay sürecek bu kapsamlı eğitim, Ziraat Yüksek Mühendisi Üzeyir Karaca tarafından veriliyor. Eğitim, arıcılığa ilgi duyan vatandaşlara hem teorik hem de pratik bilgiler sunarak bilinçli ve sürdürülebilir bir arıcılık anlayışı kazandırmayı hedefliyor. Eğitimi başarıyla tamamlayan katılımcılar, başlangıçlarını kolaylaştırmak amacıyla arı kovanı ve arıcılık malzemeleri ile desteklenecek.

BAŞKAN EŞKİ: DOĞA VE YEREL ÜRETİM ÖNCELİĞİMİZ

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, belediye olarak doğayı koruma ve yerel üretimi destekleme misyonuyla arıcılık gibi projelere büyük önem verdiklerini vurgulayarak, "Doğanın en önemli işçileri olan arıların korunması, sürdürülebilir tarım ve doğa dostu üretim için vazgeçilmez bir unsurdur. Bu nedenle arıcılığı teşvik ederek hem yerel ekonomiye hem de çevremize katkı sağlamayı sürdüreceğiz" diye konuştu.

SON 1 YILDA NELER YAPILDI?

Bornova Belediyesi, geçtiğimiz yıl arıcılık alanında pek çok yenilikçi projeye imza attı:

Sertifikalı Ana Arı Yetiştiriciliği: İlk kez düzenlenen bu eğitim, uzmanlaşmış arıcılar yetiştirmeyi hedefledi. Kent Marketlere Bal Dağıtımı: Belediyenin arılığından elde edilen ballar ihtiyaç sahipleriyle buluşturuldu. 20 Mayıs Dünya Arı Günü Etkinliği: Arıcıların bir araya geldiği etkinlikte, 1000 adet lavanta fidesi dağıtıldı. Bitki Ekimi ile Bal Verimi Arttırıldı: Kayadibi Mahallesi’nde lavanta, süpürge çalısı ve kekik gibi arıların sevdiği bitkiler dikildi.