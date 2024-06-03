Bornova’da halk dansları rüzgarı esti
Bornova Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Bornova Halk Dansları Festivali yüzlerce dansçının katılımıyla final yaptı.
İzmir’de Bornova Belediyesi tarafından üçüncüsü düzenlenen Bornova Halk Dansları Festivali coşkulu görüntülerle son buldu. Onlarca ekip, yüzlerce dansçının katılımıyla gerçekleşen festivalin final gösterileri Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’na taşındı.
24 ekip ve 700’dan fazla dansçının katılımıyla gerçekleşen Bornova Halk Dansları Festivali büyük coşkuya sahne oldu. Festival, Perşembe ve Cuma günü Ayfer Feray Açıkhava Tiyatrosu’nda, Cumartesi günü Çamdibi Atatürk Parkı’nda gerçekleşen buluşmanın ardından Pazar akşamı Aşık Veysel Rekreasyon Alanı’ndaki Amfi Tiyatro’da binlerce Bornovalı’nın izlediği final gösteriyle son buldu.
FESTİVALİ DAHA DA BÜYÜTECEĞİZ
Coşku içinde gerçekleşen festivalin heyecanına başından sonuna ortak olan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, bir hafta boyunca yaşananların önümüzdeki 5 yılın nasıl geçeceğinin bir göstergesi olduğunu söyledi.
Halk oyunlarının kültürümüzün en büyük zenginliklerden olduğunu ifade eden eden Başkan Eşki, “Bornova Belediyesi olarak her figürüyle, her adımıyla tarihimizden akan tüm bu zenginliği sizlerle buluşturmak istedik. Bu anlamda katılımcı ekiplere, Ege Üniversitesi Konservatuvarı’na, emek veren çalışma arkadaşlarıma ve katılımları ile bu coşkuya ortak olan tüm Bornovalılara teşekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda bu festivali hep birlikte daha da büyüteceğiz” diye konuştu.
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