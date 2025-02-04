Bornova'da iklim dirençliliği için yeni dönem

Yayınlanma: 04.02.2025 - 15:35

Güncelleme: 04.02.2025 - 15:35

Bornova Belediyesi, iklim krizine karşı yürüttüğü bilimsel projelerle sürdürülebilir bir kent modelini hayata geçirmeye devam ederken, Şubat Ayı Meclis Toplantısı’nda, iklim değişikliğine uyum sağlamak ve enerji verimliliğini artırmak amacıyla yürütülen STORMLOG Projesi ele alındı. Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, enerji yönetiminin önemine vurgu yaparak, belediyelerin İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası gibi uluslararası standartlara ulaşması gerektiğini belirtti. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornova’nın sürdürülebilir kentleşmede öncü olacağını ifade ederek, iklim adaleti ve çevreci dönüşüm projelerine kararlılıkla devam edeceklerini söyledi.

Bornova Belediyesi’nin proje ortağı olan Yaşar Üniversitesi’nden Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, meclis toplantısında yaptığı sunumda enerji verimliliğinin ve uluslararası standartların önemine dikkat çekti.

PROF. DR. HEPBAŞLI: ENERJİ VERİMLİLİĞİ GÜVENİLİR BİR LİMANDIR

Prof. Dr. Arif Hepbaşlı, toplantıda yaptığı konuşmada enerji yönetiminin kritik bir konu olduğuna dikkat çekerek, "Enerji verimliliği çok önemli bir kaynak, güvenli bir limandır. Ancak bu konuda yöntemler açık olsa da uygulanmaları gerekiyor. Belediyelerin bu konuda adımlar atması, İSO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikası gibi uluslararası standartlara ulaşması gerekiyor. Enerji yönetilebilen bir giderdir, önemli olan bunu verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanabilmektir" diye konuştu. Sunumu ilgiyle takip edilen Hepbaşlı ayrıca, üniversiteler, sanayi ve yerel yönetimlerin iş birliği içinde hareket etmesi gerektiğini vurgulayarak, bütüncül bir yaklaşımın enerji politikalarında süreklilik sağlayacağını belirtti.

BAŞKAN EŞKİ: BORNOVA, SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLEŞMEDE ÖNCÜ OLACAK

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, iklim adaleti ve sürdürülebilir kentleşmenin Bornova Belediyesi için öncelikli olduğunu vurguladı. Bornova’yı geleceğe hazırlamak için iklim krizine karşı somut adımlar attıklarını söyleyen Başkan Eşki, “Muhtarlarımızla yürüttüğümüz iklim adaleti projeleri, sürdürülebilir kentsel dönüşüm hamlelerimiz ve bu projeler sayesinde Bornova, Türkiye'de örnek bir kent olacak. Bilimin ışığında, enerji verimliliğini artıran, çevreyi koruyan ve doğayla uyumlu bir kent modeli inşa ediyoruz" dedi. Başkan Eşki, STORMLOG Projesi’nin hem yerel yönetimler hem de vatandaşlar için büyük fırsatlar sunduğunu belirterek, kentlerin iklim değişikliğine uyum sağlaması gerektiğini ifade etti.

BORNOVA, “YEŞİL DÖNÜŞÜM” İÇİN KARARLI

STORMLOG Projesi, Bornova’nın iklim krizine uyum sağlaması ve yerel ekonomiyi bu değişime hazırlaması için hayata geçirildi. Enerji Kentleri Ağı ve Yaşar Üniversitesi ortaklığında yürütülen projede, Bornova’da; Yerel iklim eylem planları ve stratejileri geliştirilecek, iş dünyası ve tarım sektörünün iklim krizine dayanıklılığı artırılacak, bilgi ve deneyim paylaşımı ile kurumlar arasında uyum sağlanacak, su tüketimi ve karbon emisyonu azaltılacak. Projeyle Bornova’nın yenilikçi uyum teknolojilerini uygulayan öncü kentlerden biri olması hedefleniyor.