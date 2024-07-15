Bornovalı arıcılara bir destek daha

Yayınlanma: 15.07.2024 - 09:15

Güncelleme: 15.07.2024 - 09:15

İzmir’de Bornova Belediyesi’nin tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla her yıl 13 hafta süren teorik ve pratik arıcılık eğitimleri düzenleyerek yeni arıcılarına birer kovan ve arıcılık malzemeleri hediye ediliyor. Eğitime katılan Bornovalılar kovanlarını Bornova Belediyesi’nin 22.5 dönümlük arılığında arıcılığa başlayabildiği gibi, isteyenler de kendi belirledikleri arazilerde de arıcılık yapabiliyor. Bornova Belediyesi eğitim hizmetinin kapsamını genişleterek, kendi arazisinde arıcılık yapan kursiyerler talep ederse, kovanlarını yerinde inceleyerek önerilerde de bulunuyor.

KURSU BİTİRDİ EKOLOJİK ARICILIK YAPIYOR

Bornova Belediyesi bu yıl başlatılan uygulama ile arıcılara verdiği desteği genişletti. Çiçekli Mahallesi’nde arıcılık yapan Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğrencisi Hatice Kara da kovanlarının durumunu daha iyi hale getirmek için Bornova Belediyesi’nden destek aldı.

Bornova Belediyesi’nin kursuna katılarak arıcılığa başladığını söyleyen Kara, ”Ben Çiçekliköy’de oturuyorum. Bir yandan okuluma devam ederken bir yandan da köyümde ekolojik arıcılığı sürdürmek istedim. Bornova Belediyesi’nin kursu benim için çok faydalı oldu. Hem kursun sonunda hediye olarak verdikleri kovan ve arılar için hem de şimdi verdikleri destekler için teşekkür ediyorum” dedi.

DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK

Tarım ve hayvancılık konusunda yerel üreticiye verdikleri desteklerin artarak devam edeceğini söyleyen Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, “Bornova Belediyesi olarak hayata geçirdiğimiz projelerimizle ilçemizin tarımsal potansiyelini ortaya çıkarmayı hedefliyoruz. Arıcılık konusundaki potansiyelimizin de çok yüksek olduğunu düşünüyoruz. Bunun için bu konudaki desteklerimizi sürdüreceğiz. Verdiğimiz teorik eğitimler, Kayadibi’ndeki arılığımızda gerçekleştirdiğimiz pratik eğitimler ve ücretsiz olarak sağladığımız malzeme desteğiyle üreticilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.