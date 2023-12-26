Bostanlı İskelesi yenilenen yüzüyle hizmete açıldı

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:36

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:36

İzmir Büyükşehir Belediyesi deniz ulaşımının daha konforlu sağlanabilmesi için Üçkuyular’ın ardından Bostanlı Feribot İskelesi’ni de yeniledi. Fiziki koşullar açısından yetersiz kalan feribot bekleme alanı yeniden düzenlenirken, iskeleye Mikromobilite Park Alanı kazandırıldı, araç bekleme alanının kapasitesi ise 4 kat artırıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 17 milyon liralık yatırımla yenilenen Bostanlı Feribot İskelesi’ni gezdikten sonra vapurla Konak’a geçti.

MİKROMOBİLİTE PARK ALANI KAZANDIRILDI

Başkan Tunç Soyer, ilk olarak Mikromobilite Park Alanı’nı gezdi. Park halindeki araçların olumsuz hava koşullarından etkilenmesini önlemek amacıyla üstü kapalı olan Mikromobilite Park Alanı’nda 8 dikey bisiklet park yeri, 32 skuter park yeri ve 12 motosiklet park yeri bulunuyor. Park yeri, aynı zamanda skuter ve motosiklet kullanıcılarının araçlarını taşıt ve yaya yollarına düzensiz park etmesinin de önüne geçmiş oldu.

100 KİŞİLİK YENİ BEKLEME SALONU

Başkan Soyer ardından feribot iskelesinin yolcu salonunu ziyaret ederek yolcularla sohbet etti. Yenileme çalışmaları kapsamında 28 metrekarelik eski yolcu bekleme salonunun yerine, 104 metrekaresi kapalı, 68 metrekaresi açık olmak üzere 172 metrekarelik yeni ve modern bekleme salonu yapıldı. Yeni bekleme salonunda yolcu oturma kapasitesi ise 25’ten 100’e çıkarılırken salonda iklimlendirme sistemi ile yolcuların iç ve dış alanda sefer saatlerini takip edebileceği bilgilendirme ekranlarına yer verildi.

ARAÇ BEKLEME ALANLARI ARTTI

İzmir Büyükşehir Belediyesi, böylelikle ayda ortalama 110 bin aracın kullandığı Bostanlı Feribot İskelesi ve Üçkuyular Feribot İskelesi’nin yenileme çalışmalarını tamamlamış oldu. Bostanlı Feribot İskelesi’nin araç bekleme alanı, Üçkuyular’daki gibi 4 kat büyütüldü. Böylelikle 7 feribotla 15 dakikada bir sefer yapan İZDENİZ’in iskele altyapısı da güçlendirilmiş oldu.